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İmamoğlu'nun manifestosu sonrası Faik Öztrak'tan 'değişim' göndermesi: İsimler değişir ne yaparsak birleşerek yapacağız

Cumhurbaşkanı Seçimleri sonrasında CHP'de başlayan 'değişim' tartışmaları alevlenerek büyüyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisi için yapılan 'istifa' çağrılarına kulak tıkayarak koltuğunu bırakmayacağı yönünde mesajlar vermeye devam ederken bu süreçte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı da 'değişim' mücadelesini site kurarak ileri bir seviyeye taşıdı. İmamoğlu'nun bu manifestosu sonrası ise CHP Sözcüsü Faik Öztrak'tan açıklama geldi. Açıklamasında İmamoğlu'nun değişim çağrılarına atıfta bulunan Öztrak, değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayarak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız." dedi.

00:52 . 6/07/2023 Perşembe
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Ekrem İmamoğlu - Faik Öztrak

Ekrem İmamoğlu - Faik Öztrak

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklama yapan Parti Sözcüsü Faik Öztrak, İmamoğlu'nun manifesto hamlesinin MYK'da gündeme gelmediğini söyledi. Öztrak 'değişim' çağrılarına ilişkin de çarpıcı açıklamalar yaptı.

CHP'de, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından başlayan 'değişim kavgası' gün geçtikçe alevleniyor. Koltuğundan vazgeçmeyeceğini açık açık dile getiren CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, seçimin ardından parti tabanından yükselen 'istifa' çağrılarına kulak tıkamış ve "Buradayım be buradayım, Siz de buradasınız. Vallahi de billahi de sonuna kadar mücadele edeceğim." açıklamasında bulunmuştu.


İmamoğlu'ndan 'değişim' için site hamlesi


Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı cephe alan isimlerin başında gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise her fırsatta verdiği değişim mesajını 'iktidar için değişim' isimli internet sitesi ile bir ileri seviyeye taşıdı.


Sosyal medya hesabından sitenin açıldığını duyuran İmamoğlu, "Değişime davet: CHP'de değişim, Türkiye'de değişim, iktidar için değişim sürecine katılımınızı, görüş ve önerilerinizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



Öztrak İmamoğlu'nun manifestosu sonrası konuştu


İmamoğlu'na genel başkanlık kapısını kapattığını daha önce belirten Kılıçdaroğlu cephesinden de 'mücadeleye devam' mesajları gelmeye devam ediyor. Partide kriz dolu günlerin gölgesinde CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı gerçekleştirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.


"Birleşen gücümüz önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli"


CHP'de seçim sonrası yaşanan değişim kavgalarını değerlendiren Faik Öztrak, 2023'te başlayan seçim sürecinin devam ettiğini belirterek, "Hatalarımızı düzelterek, eksiklerimizi gidererek yenilenerek ayağa kalkmamız gerekiyor. Bu mücadele vazgeçilecek bir mücadele değil. Birleşen gücümüz, önünde durulmaz bir çığ gibi büyümeli." diye konuştu.


"Değişim mutlaka sürmeli"


25 milyonu 30 milyon, 30 milyonu 35 milyon yapmak için çalışacaklarını ifade eden Öztrak, adalet yürüyüşüyle başlayan bu büyük değişimin mutlaka sürmesi gerektiğini kaydetti.



"İsimler değişir; ne yaparsak birleşerek yapacağız"


Değişimin sadece bir gün değil, bir hayat boyu devam eden bir süreç olduğunu vurgulayan Öztrak, "İsimler değişir, kişiler değişir, önemli olan birleşen gücü tahkim etmek, zulmün karşısında hep birlikte durup mücadele etmektir. Biz ne yapacaksak ayrılarak değil, birleşerek yapacağız." dedi.




İmamoğlu'nun manifestosu CHP MYK'da konuşulmadı


CHP Sözcüsü Öztrak, açıklamasının ardından, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.


"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün açıkladığı manifesto MYK'da gündeme geldi mi?" sorusuna Öztrak, "Hayır, gelmedi." yanıtını verdi.



#Faik Öztrak
#Ekrem İmamoğlu
#CHP
#Değişim
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