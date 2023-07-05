İmamoğlu'nun Şadi Yazıcı'lı Tuzla videosuna iki cümlelik Manifesto ile cevap

Başkan Yazıcı,” Sayın Başkan, Koku sorununu çözeceğim dediniz, başlayan projeyi bile bitiremediniz. Yakma tesisi bölümünü açmadınız. Yarım yamalak bir iş yaptınız. Yaprakların alkışları eşliğinde durdurduğunuz İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin ayıbını örtmek için acele açılış yaptığınız tesisin koku için önemli olan kısmı, arıtma atığını yakma tesisi yok, açılmadı. Hatta arıtmanın çalışması da eksik Marmara‘ya tam arıtılmadan verilen atık suyu konuşmasak iyi olur. Arıtma işi sadece Tuzla için değil İstanbul hatta Marmara havzası için çok önemli. Lütfen çevre ve denizdeki flora fauna için bu tesisin ikmaline ve yenilerinin yapılmasına ön ayak olun, aksi halde yapraklar sizi alkışlamayabilir ama 25 milyon Marmara havzası sizi ıslıklamaktan çekinmeyecektir. Arıtmanın kokusu bahsinde, sıfıra sıfır elde var sıfır. "Aramızda kalmasın” arıtmanın kokusunda sınıfta kaldınız” dedi.

BAŞLAYAN PROJELERİ BİTİREMİYORSUNUZ