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İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde yer alan CHP'li Gürsel Erol: Kılıçdaroğlu'nun akrabaları Ekrem Bey'e tepki gösterdi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde CHP liderinin memleketini ziyaret etti. CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, ziyaret sırasında Kılıçdaroğlu'nun akrabalarının İmamoğlu'na tepki gösterdiğini söyledi. CHP'li Gürsel Erol'un sözlerini kamuoyuyla paylaşan Hacır, "Kemal Bey’in akrabaları, 'Neden Kılıçdaroğlu'nun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdiler." diye konuştu.

22:56 . 9/08/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye gitti.

Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye gitti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye ziyarette bulundu.

İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.

Kameraları görünce Kılıçdaroğlu'nu aradı: Aradım ama cevap vermediniz

Ziyaret sırasında kameralar önünde Kılıçdaroğlu ile bir telefon görüşmesi yapan İmamoğlu,
"Sayın Genel Başkanım cebinizi aradım ama cevap vermediniz.
" sözleriyle gündem oldu.


İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde yer alan CHP'li Gürsel Erol: Kılıçdaroğlu'nun akrabaları Ekrem Bey'e tepki gösterdi

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında ziyarete ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.

İddialarını İmamoğlu'nun Tunceli ziyareti sırasında yer alan CHP'li Gürsel Erol'a dayandıran Hacır,
"Gürsel Erol’a dedim ki Tunceli’de İmamoğlu’na tepki var mıydı? Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli. ‘Sadece 3 kişi tepki gösterdi, ‘Kemal Bey varken siz baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdi. Onlar da Kemal Bey’in akrabaları zaten’ dedi
." ifadelerini kullandı.

#Ekrem İmamoğlu
#Kemal Kılıçdaroğlu
#CHP
#Gürsel Erol
#Gürkan Hacır
#Tunceli
31 dakika önce
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