Kılıçdaroğlu'na karşı 'değişim' hareketi başlatan İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye gitti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik başlatılan 'değişim' hareketine öncülük eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde Tunceli'ye ziyarette bulundu.
İmamoğlu'nun değişim tartışmaları devam ederken Kılıçdaroğlu'nun memleketi Tunceli'yi ziyaret etmesi 'manidar' olarak yorumlandı.
Kameraları görünce Kılıçdaroğlu'nu aradı: Aradım ama cevap vermediniz
İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde yer alan CHP'li Gürsel Erol: Kılıçdaroğlu'nun akrabaları Ekrem Bey'e tepki gösterdi
CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Gürkan Hacır, TV 100 canlı yayınında ziyarete ilişkin dikkat çeken bir detayı paylaştı.