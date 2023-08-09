İmamoğlu'nun Tunceli ziyaretinde yer alan CHP'li Gürsel Erol: Kılıçdaroğlu'nun akrabaları Ekrem Bey'e tepki gösterdi

"Gürsel Erol’a dedim ki Tunceli’de İmamoğlu’na tepki var mıydı? Biliyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu’nun memleketi Tunceli. ‘Sadece 3 kişi tepki gösterdi, ‘Kemal Bey varken siz baba-oğul değil miydiniz? Neden onun karşısına çıkıyorsun?’ diye tepki gösterdi. Onlar da Kemal Bey’in akrabaları zaten’ dedi