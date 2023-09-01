İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Tramvay hattının son etabının açılışı için bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filminde Haliç'in masmavi gözükmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Ancak daha öncede birçok kez kirlilik nedeniyle gündemde olan haliç normalde balçık nedeniyle siyaha büründüğü gözüküyor.