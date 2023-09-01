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İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB'den 'reklam' aldatması: Videoda mavi gösterilen Haliç gerçekte simsiyah

İstanbul'un kanayan yarası haline gelen Haliç'in temizliği konusu CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı reklam filminin gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Gerçekte kirlilik nedeniyle kararan Haliç, İBB'nin reklam filminde masmavi gösterilerek temiz olduğu izlenimi verildi.

12:05 . 1/09/2023 Cuma
IHA
Gerçekte kirlilik nedeniyle kararan Haliç İBB'nin reklam filminde mavi gösterildi.

Gerçekte kirlilik nedeniyle kararan Haliç İBB'nin reklam filminde mavi gösterildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haliç Tramvay hattının son etabının açılışı için bir reklam filmi yayınladı. Yayınlanan reklam filminde Haliç'in masmavi gözükmesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Kokudan durulamıyor

Gerçekte kirlilik nedeniyle siyaha bürünürken reklam filminde masmavi gözüken haliç zaman zaman çevresinde koku nedeniyle durulamayacak hale geliyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabında çekilen reklam filmini "Haliç Tramvayı 30 Ağustos'ta Eminönü'ne kavuşuyor" başlığı ile yayınladı.

Reklam filmi içerisinde haliçte dip temizliği yapılan alan mavi renkte gösteriliyor.

Ancak daha öncede birçok kez kirlilik nedeniyle gündemde olan haliç normalde balçık nedeniyle siyaha büründüğü gözüküyor.



#İBB
#Haliç
#Ekrem İmamoğlu
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