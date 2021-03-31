İmamoğlu’nun yönettiği belediyeden haberi bile yok

CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün akşam özel bir TV kanalında gazetecilerin konuğu oldu. Gazetecilere “Bir insan bilerek yalan söyler mi yahu?” diyen CHP’li İBB Başkanı, AK Parti dönemini kastederek “İstanbul’a 8-9 yıldır bir tane bile yeni otobüs alınmamış. Otobüslerin çoğu yaşlı” iddiasında bulundu. İmamoğlu, bu sözleriyle kendisiyle çelişti.

ÇOĞU YERLİ ÜRETİM 2 BİNE YAKIN YENİ OTOBÜS ALINDI

CHP’li İBB Başkanı’nın yalanını, kendi döneminde yayımlanan 2019 yılı İETT Faaliyet Raporu ortaya çıkardı. İBB Başkanın imzasıyla İBB Meclisi’nde okunup onaylanan söz konusu rapora göre, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında çoğu yerli üretim olan 2 bine yakın sıfır otobüs alındı. CHP’li İBB Başkanı, kamuoyuna bilerek yalan söylemediyse, kendi önsözünün de olduğu faaliyet raporunu hiç okumadığı ifşa oldu.

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OTOBÜSLERİN YAŞ ORTALAMASI 15’TEN 5’E DÜŞÜRÜLDÜ

Otobüs alımlarıyla ilgili raporda şu ifadelere yer verildi: 2005 ve 2006 yıllarında 450 adet Euro III standartlı otobüs alınmıştır. 2007 yılında 50 adet çift katlı ve 94 adet solo/körüklü otobüs alımı gerçekleşmiştir. Bu kapsamda 2013 yılında 1.440 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. 2015 yılında 126 adet, 2016 yılında 44 adet ve 2017 yılında 375 adet yerli üretim otobüs alınmıştır. Eskiyen otobüslerin filodan çekilmesi ile de otobüs filosu 2.462 adet olmuştur. 603 adet Metrobüsün de ilave edilmesiyle İETT’nin toplam filosu 3.065 adete yükseltilmiştir.

AK PARTİ DÖNEMİNDE AVRUPA’NIN EN GENÇ FİLOSU OLDU

AK Parti belediyeciliğinden önce İstanbul’da otobüslerin yaş ortalaması 15 civarındaydı. AK Parti döneminde alınan yeni otobüslerle bugün İETT otobüslerinin yaş ortalaması 5,13’e düştü. Bu özelliğiyle İETT, Avrupa’nın en genç ve modern filosu unvanına sahip oldu.

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CHP’li İBB Başkanı’nın son 2 yılda toplu ulaşım adına yaptığı tek şey, erguvan ve turkuaz renkli otobüslerin sarıya boyanması için 16 milyon TL’lik ihale yapmak oldu.

KABAKTEPE: AJANSIN YALAN GEMİSİ BATIYOR

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "İBB Başkanı diyor ki: '8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.’ Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: ‘AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.’ Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor."

İBB Başkanı diyor ki: “8-9 yılda 1 tane otobüs alınmadı.”



Ancak 2019 İETT Faaliyet Raporu diyor ki: “AK Parti döneminin son 9 yılında 1985 otobüs alındı.”



Ajansa söyleyin yalanlarınıza çeki düzen versin. Yoksa algı geminiz Titanik gibi batıyor. pic.twitter.com/HMd4uw5Z4W REKLAM March 31, 2021

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