İnce HDP’ye kapıyı kapattı: Teröre mesafe koymayanı istemiyoruz

İçişleri Bakanlığı’na sunduğu dilekçeyle, Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni dün (17 Mayıs) resmen kurmuştu. Memleket Partisi Genel Merkezi’de partisinin tanıtım toplantısında konuşan İnce, Millet İttifakı ve ortağı HDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANI İSTEMİYORUZ"

CHP’lilerden gelen “HDP’lilere bakanlık verilebilir” çıkışına Millet İttifakı’nın HDP ile ortaklığına göndermede bulunan İnce, “Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz. Terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz” diyerek HDP’ye kapıları kapattı.

"100 YILLIK PARTİ TEK BAŞIMA İKTADAR OLACAĞIM DİYEMİYOR"

İnce, konuşmasında CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce “Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın. Tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?” ifadelerini kullandı.

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GÜNDEM Memleket Partisi’nin logosu çalıntı iddiası

GÜNDEM İnce'nin Memleket Partisi resmen kuruldu