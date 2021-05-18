Gündem İnce HDPye kapıyı kapattı Teröre mesafe koymayanı istemiyoruz
POLİTİKA

İnce HDP’ye kapıyı kapattı: Teröre mesafe koymayanı istemiyoruz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin tanıtım toplantısında Millet İttifakı’nın HDP ile ortaklığına göndermede bulunarak, "Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz. Terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz” dedi. İnce "Yüzyıllık partisin tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin" sözleriyle de eski partisi CHP’ye yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İnce HDP’ye kapıyı kapattı: Teröre mesafe koymayanı istemiyoruz
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce

İçişleri Bakanlığı’na sunduğu dilekçeyle, Muharrem İnce, Memleket Partisi'ni dün (17 Mayıs) resmen kurmuştu. Memleket Partisi Genel Merkezi’de partisinin tanıtım toplantısında konuşan İnce, Millet İttifakı ve ortağı HDP’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

"TERÖRLE ARASINA MESAFE KOYMAYANI İSTEMİYORUZ"

CHP’lilerden gelen “HDP’lilere bakanlık verilebilir” çıkışına Millet İttifakı’nın HDP ile ortaklığına göndermede bulunan İnce, “Terörle arasına mesafe koymayanı istemiyoruz. Terörün her türlüsünü kınamayanı istemiyoruz” diyerek HDP’ye kapıları kapattı.

"100 YILLIK PARTİ TEK BAŞIMA İKTADAR OLACAĞIM DİYEMİYOR"

İnce, konuşmasında CHP'ye de sert sözlerle yüklendi. Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce “Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın. Tek başıma iktidar olurum diyemeyeceksin. Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?” ifadelerini kullandı.

Memleket Partisi’nin logosu çalıntı iddiası
GÜNDEM
Memleket Partisi’nin logosu çalıntı iddiası

İnce'nin Memleket Partisi resmen kuruldu
GÜNDEM
İnce'nin Memleket Partisi resmen kuruldu

İnce'den CHP'ye sert gönderme: 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?
OYNAT 00:48
İnce'den CHP'ye sert gönderme: 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'ye sert yüklendi. Ali Babacan'ın bir yandan AK Parti içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı için imza verip diğer yandan başka bir aday için çalıştığını hatırlatan İnce 'Mal var mülk var teşkilat var. 100 yıllık parti olacaksın Erdoğan'a imza verip altını oymaya çalışandan medet umacaksın aynısını sana yapınca ne yapacaksın?' ifadelerini kullandı.
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