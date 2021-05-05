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Gündem İnce için oy toplayan CHPli Usluer partisinden istifa etti
POLİTİKA

İnce için oy toplayan CHP'li Usluer partisinden istifa etti

CHP Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Usluer yaptığı açıklamada, "Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi. Usluer, Muharrem İnce'nin kurultay talebi sonrası imza toplayan ekipte yer almıştı.

Haber Merkezi DHA
İnce için oy toplayan CHPli Usluer partisinden istifa etti
Gaye Usluer

Eskişehir'den 25 ve 26’ncı dönem CHP milletvekilliği yapan ve CHP Parti Meclisi üyesi olan Gaye Usluer, sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Usluer, açıklamasında “Bugün itibariyle Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettim. Birlikte yol yürüdüğüm tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Barış, özgürlük, adalet, demokrasi mücadelesine vazgeçmeden devam edeceğim” dedi.

İstifasına ilişkin daha sonra bir açıklama daha yapan Usluer, “Çok uzun zamandır düşünüyordum, duygusal bir karar değil. Düşünülerek alınmış bir karar. Hayırlı olsun inşallah. Gelecekte ne olur şu anda bilmiyorum. Şimdilik bir parti yok” diye konuştu.

Muharrem İnce için imza toplamıştı

Muharrem İnce'nin kurultay talebi sonrası imza toplayan ekipte yer alan Usluer, "Muharrem İnce’ye yakınlığım onun çekirdek ekibi kadar değil. Onlar bizden önceki dönemde yoldaşlık yapan, Muharrem Bey’in başkanlığı için birlikte çalışmış bir çekirdek ekip var. Ama sonrasında bizler, partinin aldığı sonuç, tüzük kurultayında yaşadıklarımız sonucunda ortaklaştık" açıklamasında bulunmuştu.

Usluer ayrıca, "Muharrem İnce’ci misiniz, değil misiniz?" derseniz diyen başlayan bir cümlesinde de, "Muharrem İnce’nin o 55 günde gösterdiği performansı takdir eden, aldığı yüzde 30 oyun mutlaka önemsenmesi gerektiğine inanan biriyim. Ama geçtiğimiz son dört Kurultay’da Sayın Kılıçdaroğlu’na başkan olması için oy vermiş bir kişiyim" ifadelerini kullanmıştı.

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