İnce resti çekti: Tek başınıza iktidarsanız buyurun bakalım

6’lı Masa’nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’yi ziyaretinde her ne kadar adaylıktan vazgeçmenin konuşulmadığı söylense kulislerde böyle olmadığı konuluşuyor. İnce’nin kendisini ikna için gelen CHP heyetine resti çektiği öğrenildi.

Kılıçdaroğlu hafta içi kurmaylarıyla birlikte Muharrem İnce’nin kapısını çaldı. İnce’ye yakın kaynaklar, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarından oluşan heyetin, Memleket Partisi liderine anket ve kamuoyu araştırmalarından çıkan sonuçları gösterdiğini aktardı. Kaynaklar, CHP heyetinin, İnce’ye “Oylarınız yüzde 3 dolaylarında, biz ise yüzde 50’yi aşıyoruz” demesi üzerine İnce’nin anket ve kamuoyu araştırmalarına tepki gösterdiğini belirtti. İnce’nin, ziyarete gelen heyete “Madem tek başınıza iktidarsınız, buyurun bakalım” dediğini ifade edildi.

‘GÜLE GÜLE’NİN SIRRI

Öte yandan İnce’nin Kılıçdaroğlu’nun ziyareti sonrası düzenlenen basın toplantısında kullandığı “Hoş geldiniz ve güle güle” ifadelerinin sırrı da ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre İnce’nin, CHP liderinin “Halil İbrahim sofrasını büyütmeye çalışıyoruz” sözlerine içerledi. İnce’nin, Kılıçdaroğlu’nun kendisini masaya davet ettiğini bu sözlerle basınla paylaşmasına tepkisini bu sözlerle gösterdiği öğrenildi.

Gel Muharrem’in rövanşı

Muharrem İnce’nin, misafir ettiği Kılıçdaroğlu’nu “Hoş geldiniz, güle güle” diye uğurlaması tartışılıyor. Hem siyasette hem de CHP içinde bu ifadeler kendisini CHP adayı olarak 2018’de kürsüye “Gel bakalım Muharrem” diye çağıran Kılıçdaroğlu’na yönelik bir rövanş ifadesi olarak yankılandı. Söz konusu ifadeler CHP’yi de rahatsız etti. İnce’nin ifadelerinin seçimlere günler kala bir atmosferde dillendirilmesi Denilecek laf mı?” diye eleştirildi.











