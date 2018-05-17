Cumhuriyet Halk Partisi'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi canlı yayında ağırlayan FOX TV, tepki çeken bir yayına imza attı. İnce'nin "Demirel nasıl gittiyse, Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek" sözünün hemen ardından FOX TV, ekrana "Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek" şeklinde bir KJ yazdı.

Özal'ın şüpheli ölümü

Bilindiği üzere, 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Cumhurbaşkanlığının dördüncü yılında vefat etmesi yıllarca tartışılmış, Özal'ın zehirlendiği ihtimali üzerinde durulmuştu.

OYNAT 00:12 İnce'den Erdoğan için skandal Özal iması Muharrem İnce'nin canlı yayında 'Demirel ve Özal nasıl gittiyse, Erdoğan da öyle gidecek' sözü üzerine FOX Tv hemen ekrana KJ olarak 'Özal nasıl gittiyse Erdoğan da öyle gidecek' yazdı. Bu skandal sosyal medyada da büyük tepki topladı.

FOX TV'nin tepki çeken KJ'si bir yana, Muharrem İnce'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Turgut Özal örneğine başvurması dikkat çekti. Çünkü Turgut Özal'ın cumhurbaşkanlığı seçimle değil, şüpheli bir ölümle son bulmuştu.

FOX TV, Youtube'daki yayını durdurdu

Muharrem İnce'nin ve FOX TV'nin ortaya koyduğu bu skandala sosyal medyadan büyük tepki geldi.

KJ'ye gelen tepkilerin yoğunlaşması üzerine FOX TV Youtube'daki canlı yayın linkini bir süreliğine askıya aldı.

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