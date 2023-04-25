İnce'den Kılıçdaroğlu ve Yedili Masa'ya rest: Maskelerinizi tek tek düşürürüm

Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce , sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Trol saldırılarına maruz kaldıklarını belirten İnce, Millet İttifakı'na resti çekti.

İnce paylaşımında şunları söyledi:

"Bu iki turlu bir seçimdir. İkinci tura kim kalırsa birbirimizin seçmenlerinin oyuna talip olacağız. Bizi kırmayın, biz de sizi kırmayalım dedim. Trollerinizi susturun, iftiralarınıza cevap vermekten yorulduk dedim. Sesimizi duyan yok.

"İftira atma yarışına girmişler"

Her gün yeni bir iftira, yeni bir troll saldırısı ile karşılaşıyoruz. FETÖ'nün ve PKK'nın ne kadar sosyal medya trollü varsa bize saldırıyor, iftira atıyor. CHP belediyelerinden, parti genel merkeziden beslenen troller ve gazeteci görünümlü beslemeler FETÖ ve PKK hesapları ile yarışır halde bize iftira atma yarışına girmişler.

"Son defa sesleniyorum"

Buradan son defa Millet İttifakı'nın bileşenlerine sesleniyorum. Ya bu alçak müfterilere engel olursunuz ya da işi gücü bırakır maskelerinizi tek tek düşürürüm. Ondan sonra muhalefete neden muhalefet ediyorsun diye ağlamak yok ama!"



