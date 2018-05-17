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POLİTİKA

Muharrem İnce: Bir daha Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam

İnce'den Kılıçdaroğlu'nu rahatlatan açıklama

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce cumhurbaşkanlığı adaylık sürecini anlattı. Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ettiğini ve kararı burada açıkladığını aktaran İnce, bir daha asla Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını da açıkladı.

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CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce.
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, FOX TV'de gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı adaylığı sürecinden bahseden İnce, Kılıçdaroğlu'nun kendisini evine davet ettiğini, "Araştırdık, araştırmalar yaptık, çalıştık, kamuoyunu ve sokağı dinledik. Senin aday olmanın doğrusu olduğunu düşündük" dediğini söyledi.

“Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmam”

Kılıçdaroğlu'nun, karşısına iki kez genel başkanlık için aday olmuş, rakip olmuş birini cumhurbaşkanı adayı olarak göstermesiyle çok büyük bir centilmenlik gösterdiğini ifade eden İnce, 4 Mayıs’tan itibaren 14 miting yaptığını ve aralıksız çalıştığını belirtti.

İnce bir daha asla Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını da açıkladı.

Kılıçdaroğlu korktu İnce aday oldu
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Kılıçdaroğlu korktu İnce aday oldu

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