İnce'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı televizyon programında Millet İttifakı’nın dağılması için belli kişilere para verildiğini, parti kurma çalışmalarına destek verildiğini iddia etti. "Muharrem İnce'yi mi kastediyorsunuz?" sorusu üzerine de Kılıçdaroğlu, "Sadece o değil" cevabını verdi.

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"Yalan CHP genel merkezinde kurgulandı"

İnce, konuya ilişkin sosyal medya hesabının ardından bir açıklama daha yaparak, "Kılıçdaroğlu beceriksiz muhalefetini kapatmak için 'sarayın adamları' diyor" ifadesini kullanan İnce, "Bu ilk değil daha önce de 'saraya giden bir CHP'li' demişti. Ben dava açtım o gazeteciye, CHP yönetimi dava açamadı; çünkü yalan bu, herkes biliyor bunun yalan olduğunu, kurgulama. Merkezi de CHP Genel Merkezi bu yalanın" dedi.

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OYNAT 01:21 Muharrem İnce'den Kılıçdaroğlu'na: Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor CHP eski Milletvekili Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun televizyon programdaki sözlerine ilişkin, 'Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Saray finanse ediyorsa bunun ismini açıklayacaksın, mecbursunuz buna. Böyle birisi yoksa, yalan söylüyorsanız da Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez' dedi. BiP'te paylaş

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İnce sözlerine şöyle devam etti:

"Saray birilerine para veriyor, finanse ediyor diyor. Kim bu, bu kim? Bunu açıklaması lazım. Bunu açıklasın, o kişiye sırtımızı dönelim, onu partiden atalım, o kişi ile konuşmayalım. Bunu açıklamıyorsa yalan söylemiş olur. Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalan söyleyemez. Sıkıştığı zaman ortaya bir yalan atıyor, 'saray bizim içimizi karıştırmak istiyor'. İçinizi zaten kendiniz karıştırıyorsunuz siz. 'Atatürk' diyemeyen il başkanını hala orada tutuyorsun. Zaten yeterince karışıksın.

OYNAT 00:30 Muharrem İnce'den CHP yönetimine: Güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır'a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, 'Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu. BiP'te paylaş

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"Koltuk koruma sevdasından vazgeçecek"

Bunu açıklayana kadar gündemde tutacağım. 'Saraya giden CHP'li', 'kurultayı karıştırmak isteyenler', 'sarayın finanse ettiği parti kurmak isteyenler', sürekli bir yalan rüzgarının içerisinde CHP tabanını korkutarak, koltuk koruma sevdasından herkes vazgeçecek. Böyle bir kişi yoksa, ispatlayamazsa böyle bir kişiyi, Atatürk'ün koltuğunda oturan birisi yalancı durumuna düşer ki bunu istemem.

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"Korkutma taktiği uyguluyor"

Bana göre geçmişe baktığımda elinde kanıt yok, sürekli olarak bunu tekrarlıyor. Korkutma taktiği. Bu taktiği CHP yönetimi parti tabanına uyguluyor. Birisi muhalefet etmek istiyorsa partide, hemen 'sarayın adamı' yaftasını yapıştırıyorlar. Sayın Kılıçdaroğlu, İzmir milletvekili adayıydı, ben de cumhurbaşkanı adayıydım. İzmir'deki oylara baktığınızda 350 bin fazla oy almışım milletvekillerinden. Herhalde suçum fazla oy almak, partiden 8 puan fazla almak herhalde, benim suçum bu."

OYNAT 00:59 Muharrem İnce'den HDP ile kapalı ittifak eleştirisi: Kahroluyorum Eski CHP Yalova Milletvekili Muharrem İnce basın mensuplarının, 'CHP'nin HDP ile olan ittifakı konusunda neler düşünüyorsunuz?' sorusuna cevap verdi. İnce, 'Ben bunlara seviniyor falan değilim. Kahroluyorum. Son seçimlerde büyükşehirlerde HDP'nin desteği olmadı mı? Oldu. Onların desteği olmasaydı alamazdı. Hayatında milletvekili olana kadar CHP'ye oy vermemiş insanlardan CHP'liliği öğrenecek değilim. Her hafta bir şey çıkıyor arkadaş. İttifakları kimle yapıyorsanız mertçe yapacaksınız, milletin gözünün önünde, gizli saklı değil. Son seçimlerde bize HDP'lilerin desteği olmadı mı kardeşim? Bilmiyor muyuz yani? Onların desteği olmasaydı alamazdık büyükşehirleri. CHP yönetimi çıksın teşekkür etsin. Bunda bir sıkıntı yok. Teşekkür etmezsen yarın sıkıntılı olur süreç' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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