Gündem İncenin salvolarına CHPden ilk yanıt Dün neredeysek bugün de oradayız
POLİTİKA

İnce’nin salvolarına CHP’den ilk yanıt: Dün neredeysek bugün de oradayız

Muharrem İnce’nin istifa etmeden önce kullandığı "Ortada Atatürk'ün partisi kalmamıştır” sözlerine CHP’den yanıt geldi. Basın toplantısı düzenleyen CHP Sözcüsü Faik Öztrak, "CHP, Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. 1919'da neredeyse 1923'te neredeyse bugün de oradadır. Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin bu şekilde ayrılmasını doğru bulmuyoruz" dedi.

Haber Merkezi İHA
CHP Sözcüsü Faik Öztrak
CHP Sözcüsü Faik Öztrak

Eski CHP vekili Muharrem İnce’nin istifasına CHP’den ilk yanıt geldi. CHP MYK’sı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, “Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz” dedi.

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"1923’te neredeysek bugün de oradayız"

İnce’nin CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan uzaklaştığına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Öztrak, “CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919’da neredeyse 1923’te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP 2020’de de aynı yerdedir nokta” şeklinde konuştu.

İnce CHP'den resmen istifa etti
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İnce CHP'den resmen istifa etti

Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle,
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Muharrem İnce: ABD’den demokrasi dilenenlerle, "Libya'da ne işimiz var" diyenlerle yolumu ayırıyorum
Muharrem İnce düzenlediği basın toplantısıyla CHP'den ayrıldığını ilan etti. İnce 'ABD'den demokrasi dilenenlerle yolumu ayırıyorum. Mustafa Kemal Atatürk diyemeyenlerle yolumu ayırıyorum. 'Ne işimiz var Libya'da' diyerek Mavi Vatanı kavrayamayanlarla, 'Türkiye maalesef Azerbaycan'a yardım etti' diyenlerle yolumu ayırıyorum' ifadelerini kullandı.

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