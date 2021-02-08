İnce’nin salvolarına CHP’den ilk yanıt: Dün neredeysek bugün de oradayız

Eski CHP vekili Muharrem İnce’nin istifasına CHP’den ilk yanıt geldi. CHP MYK’sı sonrası kameralar karşısına geçen parti sözcüsü Faik Öztrak, “Bu partinin gerçek evladı olduğunu iddia edenlerin CHP’yi Cumhur İttifakı ağzıyla suçlayarak partiden ayrılmalarını doğru bulmuyoruz” dedi.
"1923’te neredeysek bugün de oradayız"
İnce’nin CHP’nin Atatürk’ün partisi olmaktan uzaklaştığına yönelik eleştirilerine de yanıt veren Öztrak, “CHP Kurtuluş Savaşı meydanlarında kurulmuştur. CHP 1919’da neredeyse 1923’te neredeyse bugün de oradadır. Bu açıklamayı yapan İnce’nin Cumhurbaşkanı adayı olduğu 2018’de neredeyse CHP 2020’de de aynı yerdedir nokta” şeklinde konuştu.