İnce’nin salvolarına CHP’den ilk yanıt: Dün neredeysek bugün de oradayız

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan: Muharrem İnce’ye 'günaydın' diyorum

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Muharrem İnce'nin CHP'den ayrılmasıyla ilgili, 'CHP'den her hafta biri ayrılıyor. Türkiye'de iktidar değil muhalefet oy kaybediyor, her hafta bir grubun CHP'den koptuğunu görüyoruz. İnce'yi dinledik. Ben, İnce'ye 'günaydın' diyorum. 'Gel Muharrem', 'Git Muharrem' derken de CHP buydu. Kılıçdaroğlu'nun kaset operasyonuyla gelmesinden sonra, ilmek ilmek örülerek yeni CHP inşa edildi. İnce, bunu bugün görüyor olabilir. Bu CHP, Atatürk'ün hatta Baykal'ın CHP'si değil' ifadelerini kullandı.