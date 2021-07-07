Gündem İnceyi alkışladı görevden alındı CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçakı affetmedi
POLİTİKA

İnce'yi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı affetmedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimi günlerde Aydın'ı ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden ve CHP ilçe binası önünde halka seslenen İnce'ye alkışlayan Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verildi.

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İnceyi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçakı affetmedi
CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak, Muharrem İnce'yi alkışladığı için görevden alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Aydın Nazilli’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslenen İnce’yi, CHP’li bazı yöneticiler de alkışladı.

  • İnce’yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın davranışı parti tarafından affedilmedi. Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.

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"Malum davranışı nedeniyle..."

Konuya ilişkin konuşan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semra Uysal, “Uğur Koçak, malum davranışı nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmıştır. Koçak’ın ikametine de gerekli evrak tarafımızca gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

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