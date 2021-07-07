İnce'yi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı affetmedi

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Aydın Nazilli’de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Etkinlik öncesi CHP ilçe binasının da bulunduğu İstasyon Meydanı’nda halka seslenen İnce’yi, CHP’li bazı yöneticiler de alkışladı.
- İnce’yi alkışlayanların arasında bulunan CHP Nazilli Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak’ın davranışı parti tarafından affedilmedi. Koçak, yönetim kurulu üyeliğinden çıkarıldı.
"Malum davranışı nedeniyle..."
Konuya ilişkin konuşan CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları Başkanı Semra Uysal, “Uğur Koçak, malum davranışı nedeniyle yönetim kurulu üyeliğinden çıkarılmıştır. Koçak’ın ikametine de gerekli evrak tarafımızca gönderilecektir” ifadelerini kullandı.