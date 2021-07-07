İnce'yi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı affetmedi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, geçtiğimi günlerde Aydın'ı ziyaret etti. Burada esnafla sohbet eden ve CHP ilçe binası önünde halka seslenen İnce'ye alkışlayan Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ın görevine son verildi.

Haber Merkezi 07 Temmuz 2021, 14:41 Son Güncelleme: 07 Temmuz 2021, 14:56 Diğer