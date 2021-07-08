Gündem İnceyi alkışladığı için CHPdeki görevinden alınan Uğur Koçaktan bomba iddia İstifa edip yalan söylemem için baskı yapıldı
POLİTİKA

İnce'yi alkışladığı için CHP'deki görevinden alınan Uğur Koçak'tan bomba iddia: İstifa edip yalan söylemem için baskı yapıldı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi alkışladığı için görevden alınan CHP'li Uğur Kolçak'ın, İlçe Başkanı tarafından "Görevden alınmadım, istifa ettim" demeye zorlandığı ortaya çıktı. Koçak, partiden gördüğü baskıyla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Koçak, İlçe Başkanı Serdar Alptekin’in kendisinden basında çıkan haberleri yalanlamasını istediğini söyleyerek, "Ben Anadolu çocuğuyum. Nazilli'nin yerlisiyim. Yıllardır bu siyasetin içinde koştum. Nazilli İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu konuşma, benden böyle bir şey istemesi benim hoşuma gitmedi. Bu nedenle Memleket Partisi'ne katılmaya karar verdim" dedi.

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İnceyi alkışladığı için CHPdeki görevinden alınan Uğur Koçaktan bomba iddia: İstifa edip yalan söylemem için baskı yapıldı
CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak, Muharrem İnce'yi alkışladığı için görevden alındı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi Nazilli ziyaretinde balkondan alkışladığı için görevden alınan İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi Uğur Koçak, İlçe Başkanı Serdar Alptekin tarafından yalan söylemesi istendi. CHP'de hedef haline gelen Koçak, Manşet Gazetesi'ne yaptığı açıklamada İlçe Başkanı Serdar Alptekin'den gördüğü baskıyı anlattı.

İnce'yi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı affetmedi
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İnce'yi alkışladı görevden alındı: CHP Nazilli İlçe Gençlik Kolları yöneticisi Uğur Koçak'ı affetmedi

"Memleket Partisi'ne geçmeye karar verdim"

Koçak, Serdar Alptekin'in kendisinden basında çıkan haberleri yalanlamasını istediğini söyledi. Kendi kararıyla partiden ayrıldığını açıklaması yönünde baskı kurulduğunu belirten Koçak, "Haberlerde gördükten sonra İlçe Gençlik Kolları Başkanı'nı aradım. Bana 'Yönetimden düşürüldün. Evine 3 gün içinde kağıt gelecek' dedi. Daha sonrasında Memleket Partisi'nden herkes aradı ve geçmiş olsun dileğini iletti. Ardından İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Dinç, 'Bir orta yolu bulalım işi düzeltelim' dedi. İlk başta sıcakkanlı karşıladım. Özür dilerler sıcakkanlı karşılarlar diye. Serdar Alptekin ile görüştük asılsız haber olduğunu söylememi istedi. 'Kendi isteğimle istifa ettim' dememi istedi. Ben Anadolu çocuğuyum. Nazilli'nin yerlisiyim. Yıllardır bu siyasetin içinde koştum. Nazilli İlçe Başkanı'nın yapmış olduğu konuşma, benden böyle bir şey istemesi benim hoşuma gitmedi. Bu nedenle Memleket Partisi'ne katılmaya karar verdim" dedi.

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"Kendime yediremedim"

Kendisine verilecek metin üzerinden konuşmasının istendiğini dile getiren Uğur Koçak, "Alptekin ile bir selfie çekildik. O selfie üzerinden 'Bu asılsız haberlere karşılık yarın sabah 10:30'da ilçe başkanımız il başkanımız, gençlik kolları başkanımız dahil bir basın açıklaması yapacağım' şeklinde bir paylaşım yapmam istendi. Bunu kaldıramayacağım ve kendime yediremeyeceğim için istemedim. Çünkü istifa edeceğime dair bir olay yok. Bir genç olarak kendime yediremedim" ifadelerini kullandı.

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