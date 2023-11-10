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İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesleri vatandaşları tedirgin etti: Yetkililer çalan sirenin sebebini açıkladı

Adana'da bulunan İncirlik Hava Üssü’nde yükselen siren sesleri mahalle sakinlerini panikletti. Bir süre devam eden siren seslerinin tatbikattan kaynaklandığı açıklandı.

22:36 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 22:56 - 10/11/2023 Cuma
IHA
İncirlik Hava Üssü (Arşiv)

İncirlik Hava Üssü (Arşiv)

Adana’daki İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Vatandaşlar paniğe kapılırken, sesin tatbikattan kaynaklandığı ortaya çıktı.


Merkez ilçe Sarıçam’da yer alan Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 10. Tanker Üs Komutanlığı ile ABD Hava Kuvvetleri’ne bağlı 39. Hava Kanat Komutanlığının konuşlu bulunduğu İncirlik Hava Üssü’nde siren sesleri yükseldi. Mahalle sakinleri paniğe kapıldı.



Tatbikat olduğu ortaya çıktı


Bir süre bölgede siren sesi yükselirken yetkililer gelen sesin tatbikattan kaynaklandığını açıkladı.


İncirlik Hava Üssü'ndeki 'Gazze' protestosunda provokatif girişim: Güvenlik sebebiyle yarıda kesildi
İncirlik Hava Üssü'ndeki 'Gazze' protestosunda provokatif girişim: Güvenlik sebebiyle yarıda kesildi

İHH'nın İncirlik Üssü çevresinde düzenlediği eylem sırasında provokatör bazı gruplar taşkınlık çıkardı. Polis gaz ve suyla taşkınlık çıkaranlara müdahale etti. İHH İnsani Yardım Vakfı Mütevelli üyesi Osman Atalay sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Adana İncirlik Hava Üssü' önünde düzenlediğimiz İsraili Protesto gösterisinde Bir gurup öfkeli miting katılımcısının üsse doğru yürümesi üzerine güvenlik güçlerinin müdahalesi oldu. Mitingimizi güvenlik sebebiyle yarıda kesmek zorunda kaldık." dedi. İHH Başkanı Bülent Yıldırım da "İrademizin dışındaki bazı gruplar farklı eylemlere girdiler" açıklamasında bulundu.

İHH Başkanı Bülent Yıldırım ‘İncirlik provokasyonunun’ arkasındaki güçleri tvnet’te anlattı: Yarıda kesmeseydik kan çıkardı
İHH Başkanı Bülent Yıldırım ‘İncirlik provokasyonunun’ arkasındaki güçleri tvnet’te anlattı: Yarıda kesmeseydik kan çıkardı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki olarak büyük bir farkındalık hareketi başlatarak ABD'nin İncirlik Üssü'nde Filistin'e destek mitingi düzenledi. Ancak toplum nezdinde büyük yankı uyandıran ve yabancı birçok Sivil Toplum Kuruluşlarınca da (STK) desteklenen yürüyüş bazı provokatörler tarafından amacından saptırıldı. tvnet'te 'Siyaseten' programına konuk olan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, provokasyonun arkasındaki güçleri anlattı. İncirlik Üssü'ndeki Filistin'e destek mitingini yarıda kesmemeleri durumunda kan çıkacağını ifade eden Yıldırım, "Ben kendi göreceğimiz zararı görerek mitingi bitirdim. Gelip de yolda kalanlardan Allah razı olsun. Kırılgan olarak anlayamıyorsunuz ama varlığınız bile sinir merkezlerini uyardı." dedi. Muhalefet temsilcileri tarafından da algı malzemesi yapılan ‘İHH Gazze’yi boşaltıyor’ iddialarına da değinen Yıldırım, “Biz Gazze’deki yaralıları gemi hastanesinde tedavi ettirmek için Katar başta olmak üzere birçok yerle görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı.


#İncirlik Hava Üssü
#Siren Sesleri
#Panik
30 dakika önce
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