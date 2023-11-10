İncirlik Hava Üssü’nden yükselen siren sesleri vatandaşları tedirgin etti: Yetkililer çalan sirenin sebebini açıkladı

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH), terör devleti İsrail'in Gazze'deki katliamına tepki olarak büyük bir farkındalık hareketi başlatarak ABD'nin İncirlik Üssü'nde Filistin'e destek mitingi düzenledi. Ancak toplum nezdinde büyük yankı uyandıran ve yabancı birçok Sivil Toplum Kuruluşlarınca da (STK) desteklenen yürüyüş bazı provokatörler tarafından amacından saptırıldı. tvnet'te 'Siyaseten' programına konuk olan İHH Başkanı Bülent Yıldırım, provokasyonun arkasındaki güçleri anlattı. İncirlik Üssü'ndeki Filistin'e destek mitingini yarıda kesmemeleri durumunda kan çıkacağını ifade eden Yıldırım, "Ben kendi göreceğimiz zararı görerek mitingi bitirdim. Gelip de yolda kalanlardan Allah razı olsun. Kırılgan olarak anlayamıyorsunuz ama varlığınız bile sinir merkezlerini uyardı." dedi. Muhalefet temsilcileri tarafından da algı malzemesi yapılan ‘İHH Gazze’yi boşaltıyor’ iddialarına da değinen Yıldırım, “Biz Gazze’deki yaralıları gemi hastanesinde tedavi ettirmek için Katar başta olmak üzere birçok yerle görüşüyoruz.” ifadelerini kullandı.