İngiliz medyasından dikkat çeken analiz: Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine yerleştiriyor

ABD'nin küresel liderlikten çekildiği bir dönemde Avrupa, güvenlikte Türkiye'ye daha fazla ihtiyaç duyuyor. İngiliz The Telegraph'ta yer alan analizde de Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurduğu güç dengesine yer verildi. Analizde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde hem askeri hem diplomatik gücüyle öne çıkan Türkiye, yeniden dünyanın merkezine yerleştiğine vurgu yapıldı. Öte yandan analizde Türkiye'nin, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğine de dikkat çekildi.
İngiliz gazetesi The Telegraph'ta yer alan kapsamlı bir analiz, Türkiye'nin Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik dengeyi kuran kilit ülke haline geldiğini vurguladı.
"Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez"
"Erdoğan nadir liderlerden"
Analize göre Türkiye’nin yalnızca askeri kapasitesi değil, savunma sanayii ve diplomatik becerileri de dikkat çekiyor.
Türk SİHA’ları ve savaş gemileri Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde önemli bir rol üstlenirken, Erdoğan hem Ukrayna hem de Rusya liderleriyle görüşebilen nadir liderlerden biri olarak barış için aracı konumunu pekiştiriyor.
"Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine yerleştiriyor"
Blomfield, The Telegraph'taki analiz/köşe yazısında, Türkiye'nin bugün sadece coğrafi değil, diplomatik ve askeri gücüyle de yeniden dünyanın merkezine yerleştiğini ve bu dönüşümün arkasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğinin olduğunu vurguladı.