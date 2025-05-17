İngiliz medyasından dikkat çeken analiz: Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine yerleştiriyor

Dünya siyasetindeki dengeler hızla değişirken Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın liderliğinde küresel sahnede yeniden yükselen bir aktöre dönüşüyor.

İngiliz gazetesi The Telegraph'ta yer alan kapsamlı bir analiz, Türkiye'nin Avrupa ve Rusya arasındaki stratejik dengeyi kuran kilit ülke haline geldiğini vurguladı.

"Türkiye, Avrupa'nın güvenliği için vazgeçilmez"

Adrian Blomfield tarafından kaleme alınan köşe yazısı ve analizde ABD Başkanı Donald Trump 'ın NATO 'ya mesafeli tutumu ve Ukrayna'ya desteğini azaltması, Avrupa'yı yeni güvenlik ortakları arayışına ittiği; Erdoğan'ın ise bu boşluğu hızla doldurduğu ifade edildi.

Blomfield, Türkiye'nin Karadeniz'e kıyısı, Boğazlar üzerindeki kontrolü ve NATO'nun ABD'den sonra en büyük ordusuyla Avrupa 'nın güvenliği için vazgeçilmez hale geldiğini kaydetti.

"Erdoğan nadir liderlerden"

Analize göre Türkiye’nin yalnızca askeri kapasitesi değil, savunma sanayii ve diplomatik becerileri de dikkat çekiyor.

Türk SİHA’ları ve savaş gemileri Avrupa'nın yeniden silahlanma sürecinde önemli bir rol üstlenirken, Erdoğan hem Ukrayna hem de Rusya liderleriyle görüşebilen nadir liderlerden biri olarak barış için aracı konumunu pekiştiriyor.

İç politikada sağlanan istikrar, terörle mücadelede atılan kararlı adımlar ve ekonomik toparlanma sinyalleriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan , Türkiye’yi yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte belirleyici bir güç haline getiriyor.

"Erdoğan, Türkiye'yi yeniden dünyanın merkezine yerleştiriyor"

Blomfield, The Telegraph'taki analiz/köşe yazısında, Türkiye'nin bugün sadece coğrafi değil, diplomatik ve askeri gücüyle de yeniden dünyanın merkezine yerleştiğini ve bu dönüşümün arkasında da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kararlı liderliğinin olduğunu vurguladı.







