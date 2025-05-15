Yunan basınından Türk diplomasisine övgü: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor

Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının da bu önemli ve olumlu gelişmelerden olduğu belirtilen yorumda, "Küresel ve bölgesel büyük güçler, Türkiye'yi küresel gelişmelerde dolaylı da olsa belirleyici bir role sahip olarak görüyor. Arabuluculuk yapabilen, en azından tarafsız ya da çatışmaların çözümünde rol oynayabilecek yeterlilikte görünen bir devlet imajı da pekişiyor." ifadelerine yer verildi.