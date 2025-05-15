Yunan basınından Türk diplomasisine övgü: Tüm oyunu Erdoğan oynuyor

Türkiye'nin son dönemde ağırlığını ortaya koyduğu diplomatik gelişmeler Yunan basınının radarında yer almaya devam ediyor. Göstergelerin Donald Trump'ın ABD başkanlığı döneminde Türkiye'nin rolünün üst düzeylere çıkacağı yönünde olduğu belirtilen haberlerde Rusya-Ukrayna müzakerelerinin Türkiye'de olmasının önemli bir gelişme olduğu kaydedildi. Yunanistan'ın tamamen çerçeve dışında durduğu, 'bir çivinin ucu kadar bile duvarda yerinin olmadığı'nı kaydeden Yunan basını, "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor." ifadelerini kullandı.
"Türk savunma sanayisi yükseliş döneminde"
Kathimerini gazetesinin "Erdoğan diplomatik sermaye biriktiriyor" başlıklı köşe yazısında ise bu haftanın Türkiye için olumlu gelişmelerle dolu olduğu vurgulandı.
Rusya-Ukrayna müzakereleri
Ukrayna görüşmelerinin Türkiye'de yapılmasının da bu önemli ve olumlu gelişmelerden olduğu belirtilen yorumda, "Küresel ve bölgesel büyük güçler, Türkiye'yi küresel gelişmelerde dolaylı da olsa belirleyici bir role sahip olarak görüyor. Arabuluculuk yapabilen, en azından tarafsız ya da çatışmaların çözümünde rol oynayabilecek yeterlilikte görünen bir devlet imajı da pekişiyor." ifadelerine yer verildi.
"Biz çerçevenin dışındayız, oyunu Erdoğan oynuyor"
Ta Nea Gazetesi ise "Biz Tempi (tren kazasıyla) uğraşırken ve etrafımızda sismik, jeostratejik gelişmeler olurken, Yunanistan tamamen çerçevenin dışında duruyor. Bir çivinin ucu kadar bile bir duvarda yeri yok." ifadesi yer aldı.
Uluslararası alandaki son gelişmelerin sıralandığı yorumda, "Tüm oyunu Erdoğan oynuyor." denildi.