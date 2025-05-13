Türkiye'deki barış masası Yunanistan'ı telaşlandırdı: Yunan basınından dikkat çeken manşet ‘Atina için risk taşıyor’

Geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna savaşını çözüme kavuşturabilmek için İstanbul'da görüşme yapılmasını teklif etmişti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in bu çağrıya uymasıyla birlikte ikilinin İstanbul'da müzakere gerçekleştirme ihtimali doğdu.









TÜRKİYE'NİN ARABULUCU ROLÜ YUNANİSTAN'I ENDİŞELENDİRDİ

Kritik diplomasi masasının Türkiye'de kuruluyor olması Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan gazete Greek City Times "Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye barış sağlayıcısı mı? Yunanistan için fırsat mı, tehdit mi?" başlıklı bir haber yayımladı.





"ANKARA İÇİN FIRSAT ATİNA İÇİN CİDDİ SONUÇLAR"

Haberde, İstanbul'un Rusya Ukrayna savaşının çözümü için müzakerelere ev sahipliği yapmasının Yunanistan'ın dikkatini çektiğinden bahsedildi. Gazete, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerde aktif rol oynamasının, Ankara için diplomatik fırsatlar doğurduğunu, ancak Atina açısından ciddi jeopolitik sonuçlara neden olabilecek bir gelişme olduğuna vurgu yapıldı.





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ERDOĞAN'IN DİPLOMATİK HAMLELERİ GÜNDEMDE

Greek City Times, Türkiye'nin denge politikasına atıfta bulunarak, "Savaşın başında bu yana Ankara, özel bir diplomatik dengeyi sürdürmeyi başardı." ifadelerini kullandı.





Haberde, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Putin ile kurduğu kişisel ilişkinin, Türkiye'nin stratejik konumunu bir arabulucu ve barış sağlayıcı olarak konumlandırdığı bildirildi. Ayrıca bu ilişkinin, Türkiye'nin uluslararası gelişmelerde kilit oyuncu rolünü sürdürmesine katkı sağladığının altı çizildi.





Yunan gazete, Karadeniz üzerinden tahıl ihracatına yönelik Türk arabuluculuğunda varılan anlaşmanın da Ankara'nın güvenlik imajını daha da pekiştirdiğini belirtti.





Haberde, Türkiye'nin denge politikasının olası İstanbul müzakerelerine yol açtığına vurgu yapıldı.





"YUNANİSTAN İÇİN RİSK TAŞIYOR"

Greek City Times, Türkiye'nin diplomatik sahnede rolünün artmasının Yunanistan için risk taşıdığını belirtti. Haberde, Türkiye'nin artan diplomatik etkisinin Yunan diplomasisinin kritik konulardaki manevra alanını daraltabileceğinin altı çizildi.





Gazete, "Başkan Erdoğan'ın adımlarına karşı Atina'nın akıllı ve çok katmanlı bir stratejiyle karşılık vermesi" gerektiğini bildirdi.





ANKARA KARŞITI FAALİYETLERİNİ SÜRDÜRECEKLER

Greek City Times, Türkiye'nin yükselen gücünden tedirginlik duyarak, "Yunan dış politikasını başkaları belirleyemez" ifadelerini kullandı.





Haberde, "Yunanistan, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ve diğer uluslararası platformlarda müttefiklerine, Türkiye'ye yönelik dikkatlerin dağılmaması ve rehavete kapılmamaları gerektiğini hatırlatmaya devam edecek" ifadeleri kullanıldı.







