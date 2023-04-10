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İngiliz The Times'tan Kılıçdaroğu analizi: Her zaman kaybeden kişi

İngiliz The Times, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında dikkat çeken analiz yayımladı. Kılıçdaroğlu için "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denilen analizde CHP liderinin 'Alevi' olmasına dikkat çekildi. Ayrıca CHP'li bir ismin Kılıçdaroğlu için sarfettiği "Her zaman kaybeden kişi" sözleri paylaşıldı.

12:02 . 10/04/2023 Pazartesi
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Kemal Kılıçdaroğlu

Kemal Kılıçdaroğlu

İngiliz The Times
gazetesi, Yedili Masa'nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında analiz yayımladı.

Analizde Kılıçdaroğlu için, "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi" denildi.

"Kazanırsa bir ilk olacak"

Mezhepçi ifadelere yer veren gazete, Kılıçdaroğlu'nun geçmişinden şu ifadelerle bahsetti:

"Kılıçdaroğlu kazanırsa, Türkiye'nin Sünni olmayan ilk cumhurbaşkanı olacak. İnanç sistemi Alevilik, Şii İslam'ın bir koludur ve hümanizmi, barışı ve cinsiyet eşitliğini savunur. Aleviler camide namaz kılmazlar, içki içebilirler ve kadınlar genellikle başörtüsü takmazlar."

"Partisini bir çok kez yenilgiye sürükledi"

Öte yandan, CHP liderinin şimdiye kadar yaşadığı seçim yenilgilerine de analizde yer verildi. Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanı olduğu 2010'dan itibaren
"partisini birçok seçim yenilgisine sürüklediği"
belirtildi.

"Erdoğan'ın karizmasından yoksun"

CHP içindeki bazı eleştirmenlerin ve daha geniş kesimdeki muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili" olduğunu söylediği aktarıldı. "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denildi.

"Kaybedeni, kazanan adama karşı yarıştırıyorsunuz"

Adının açıklanmasını istemeyen CHP'li bir siyasetçinin, "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz." şeklindeki sözü paylaşıldı.

"Ayakkabısıyla seccadenin üzerine çıktı"

Kılıçdaroğlu'nun ayrıca geçtiğimiz günlerde seccade üzerindeki ayakkabılı pozu da İngiltere merkezli gazetenin gündemindeydi:

  • "Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Ramazan orucunu bozmak için bir yemekte ayağında ayakkabısıyla (ciddi bir hakaret) 'kazara' seccadenin üzerine çıktı."

Kemal Kılıçdaroğlu yine PKK diyemedi: Kendisine yöneltilen eleştirileri isim vermeden geçiştirdi
Kemal Kılıçdaroğlu yine PKK diyemedi: Kendisine yöneltilen eleştirileri isim vermeden geçiştirdi

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK elebaşlarının kendisine destek vermesine ilişkin yaptığı açıklamada, örgütün adını yine zikredemedi. Kılıçdaroğlu, paylaştığı videoda bela okuyup, insan gibi insanlarla yoluna devam edeceğini vurgulayıp, "Bu arada ne söyleyeyim, her türlü terörün Allah bin belasını versin" dedi. CHP lideri geçtiğimiz günlerde de, PKK desteği sorusuna yanıt verememiş terörü sadece Türkiye'de değil tüm Orta Doğu'da bitireceklerini öne sürüp, "Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz." diyerek tepkilerin hedefi haline gelmişti.


#Kemal Kılıçdaroğlu
#İngiliz The Times
#CHP
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