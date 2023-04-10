İngiliz The Times'tan Kılıçdaroğu analizi: Her zaman kaybeden kişi

Kemal Kılıçdaroğlu
Analizde Kılıçdaroğlu için, "Çocukken bile alışılmadık derecede sessizdi" denildi.
"Kazanırsa bir ilk olacak"
Mezhepçi ifadelere yer veren gazete, Kılıçdaroğlu'nun geçmişinden şu ifadelerle bahsetti:
"Partisini bir çok kez yenilgiye sürükledi"
"Erdoğan'ın karizmasından yoksun"
CHP içindeki bazı eleştirmenlerin ve daha geniş kesimdeki muhalefetin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "çok yaşlı, çok sessiz kazanamamayla çok ilişkili" olduğunu söylediği aktarıldı. "Erdoğan'ın kişisel karizmasından yoksun" denildi.
"Kaybedeni, kazanan adama karşı yarıştırıyorsunuz"
Adının açıklanmasını istemeyen CHP'li bir siyasetçinin, "Her zaman kaybeden kişiyi, her zaman kazanan bir adama karşı yarıştırıyorsunuz." şeklindeki sözü paylaşıldı.
"Ayakkabısıyla seccadenin üzerine çıktı"
Kılıçdaroğlu'nun ayrıca geçtiğimiz günlerde seccade üzerindeki ayakkabılı pozu da İngiltere merkezli gazetenin gündemindeydi:
- "Kılıçdaroğlu, geçen hafta, Ramazan orucunu bozmak için bir yemekte ayağında ayakkabısıyla (ciddi bir hakaret) 'kazara' seccadenin üzerine çıktı."