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İngiltere Savunma Bakanı Healey Ankara'ya indi: Bakan Güler MSB'de askeri törenle karşıladı

İngiltere Savunma Bakanı Healey Ankara'ya indi: Bakan Güler MSB'de askeri törenle karşıladı

14:3913/03/2025, Perşembe
IHA
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiltere Savunma Bakanı John Healey ile bir araya geldi.

Bakan Güler, İngiliz mevkidaşını Milli Savunma Bakanlığına gelişinde askeri törenle karşıladı.

İkili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunan iki bakan, daha sonra heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.

Toplantıda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve İngiltere Genelkurmay Başkanı Oramiral Sir Anthony David Radakin yer aldı.

#Yaşar Güler
#Milli Savunma Bakanlığı
#John Healey

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