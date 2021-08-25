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POLİTİKA

İngiltere yalanladı Kılıçdaroğlu 'Türkiye'ye mülteci merkezi kurulacak' yalanını hala sürdürüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, BBC’nin özür dilediği ve İngiliz Savunma Bakanı

Wallace'ın kesin bir dille yalanladığı “İngiltere’nin Türkiye’de mülteci kampları kuracağı” iddiasını bugün yeniden öne sürdü. Haber yalanlanmasına rağmen iddialara arka çıkmayı sürdüren Kılıçdaroğlu, "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz?" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İngiltere yalanladı Kılıçdaroğlu Türkiyeye mülteci merkezi kurulacak yalanını hala sürdürüyor
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iç politikadaki yalan alışkanlığını ülke dışına taşıdı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace, Mail On Sunday için Afganistan ile ilgili bir makale kaleme aldı. BBC Türkçe ve The Guardian, makalenin hiçbir yerinde Türkiye geçmemesine, ima dahi edilmemesine rağmen makaleyi çarpıtarak verdi. Wallace kaleme aldığı makalesinde “İngiltere’ye getirmekle yükümlü olduğumuz Afganlar için Afganistan dışındaki bölgede bir dizi merkez kuracağız” ifadelerini kullandı.

Yalana doymuyor: Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye'de mülteci kampları kuracağı yalanını yineledi
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Yalana doymuyor: Kılıçdaroğlu İngiltere'nin Türkiye'de mülteci kampları kuracağı yalanını yineledi
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 22 Ağustos tarihinde, İngiltere Savunma Bakanı Hon Ben Wallace'ın, Afganlara Türkiye'de 'mülteci merkezleri' kuracaklarını ilan ettiğini ve Afganları ülkemize davet ettiğini' iddia etmişti.

Bu iddia kısa süre sonra sonra, önce Dışişleri Bakanlığından, daha sonra bizzat İngiltere Savunma Bakanı Hon Ben Wallace tarafından yalanlanmıştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da dün Uruguaylı mevkidaşı Francisco Bustillo ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenlemiş, konuyu net bir dille yalanlamıştı.

Ancak Kılıçdaroğlu bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında yaptığı konuşmada, İngiltere'nin Türkiye'de kamplar kuracağı yalanını yineledi.

Öte yandan yalan haberi yapan BBC Türkçe de bahse konu haberi silerek, yayınladığı bir özür metniyle okuyucularından özür dilemişti.



  • Sözde haberi yayınlayan İngiliz medyası BBC Türkçe, haberin yalan olduğunu kabul edip özür diledi.

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İngiliz Bakan Wallece da yalanladı

İngiliz Savunma Bakanı Wallace da, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz." ifadeleriyle iddiayı yalanladı.

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Kılıçdaroğlu geri adım atmadı

İngiliz medyasının ve İngiltere Savunma Bakanı'nın bu iddiayı yalanlamasına rağmen, haberi kaynak gösterip, hükümete karşı algı operasyonu başlatan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geri adım atmadı. Haberin İngiltere tarafından yalanlamasına aldırmadan, çıkan iddiaların doğruluğu savunan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, bugün de bu yalanı sürdürdü. Ankara’da STK Temsilcileriyle buluşmasında bu iddiayı tekrarlayan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı; "İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz. Onların rahatı için, bize para veriyorlar, 'Siz bütün külfete katlanın' diyorlar. E biz para verelim, onlar külfete katlansınlar."

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