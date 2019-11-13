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İZMİR

'İnsan ol kornaya basma' pankartını gören sürücüler kornaya basmadı: Gürültü bıçak gibi kesildi

İzmir’in Konak ilçesindeki mahalleli, trafik yoğunluğunun fazla olduğu sokakta arabaların oluşturduğu korna sesi ve gürültü kirliliğine dikkat çekmek için "İnsan ol kornaya basma" sloganını astı. Slogan ise işe yaradı, sokakta gürültü probleminin önüne geçti.

Haber Merkezi İHA
Mahalle sakinleri, &quot;İnsan ol kornaya basma&quot; sloganı yazan pankart astı.
Mahalle sakinleri, "İnsan ol kornaya basma" sloganı yazan pankart astı.

Konak ilçesine bağlı Göztepe’de, İnönü ve Mithatpaşa Caddesi kentin en yoğun ana arterlerinden biri. Bu caddeleri birbirine bağlayan tek sokak olan 96’ncı sokakta da hemen hemen her gün yoğun bir trafik oluşuyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar ise arabaların oluşturduğu gürültü ve korna seslerinden bıkarken gürültü kirliliğinden rahatsız olan vatandaşlar da çareyi pankart asmakta buldu.

Mahalleli caddeye astığı pankartta, "İnsan ol kornaya basma" diye yazdı. Farkındalık oluşturmak için asılan pankart, gürültünün önüne geçti.

Mahalle sakinleri korna sesi ve gürültü kirliliğine dikkat çekmek için

Gürültü bıçak gibi kesildi

Sokak sakinleriyle beraber böyle bir pankart asmaya karar verdiklerini ve çok etkili olmayacağını düşündüklerini belirten mahalle sakini Artun Emirbayer (37), "Bu sokak; İnönü Caddesi’ni Mithatpaşa Caddesi’ne bağlayan tek yön. Burada akşamları ve sabahları fazla trafik oluyor. Sahile çıkışlardan trafik sıkışıklığından dolayı sokakta komple konvoy oluyordu. Şoförler devamlı korna basıyordu. Mahallemizde yaşlılar, çocuklar, bebekler olduğu için herkeste bir rahatsızlık var. Her gün bu sokakta kavga oluyordu. Sokak sakinleriyle beraber böyle bir pankart asmaya karar verdik. Belediyeden izin aldık. Bu farkındalığı oluşturmak istedik. Biz bunu yaparken etkili olacağını düşünmemiştik. Mahallemizde korna sesi neredeyse hiç yok; ama inadına basan şoförler oluyor. Onları da artık Allah’a havale ediyoruz. Sessizlikten, huzurdan mutluyuz şu an için" diye konuştu.

Mahalle sakinleri, pankartı astıktan sonra gürültünün bıçak gibi kesildiğini belirtti.

İstanbul ve Ankara’dan da arandılar

Pankartı astıktan sonra duyarlılığın arttığını aktaran mahalle bakkalı İlknur Kıyar (40) da, "Arkadaşımla beraber karar verdik. Çok gürültü ve korna sesi vardı; rahatsız olduk. Aramızda böyle bir şeye karar verdik. Ondan sonrada yaptık, faydalı oldu. Aslında uzun süredir düşünüyorduk. Yaklaşık üç hafta oluyor. Üç haftadır çok rahatız hiç korna sesi yok. Bazen şey olarak basıyorlar; ama şu an güzel gidiyor. Pankartı astıktan sonra korna sesi azaldı. Geçen şoförler de daha duyarlı oldular. Sakin oldu mahalle. Çok rahatsızlık vericiydi en azından birbirimizin konuştuğunu anlayabiliyoruz" şeklinde konuştu.

Mahalle sakinleri, aynı zamanda sosyal medyada seslerini duyurmak için #96sokakisyanda etiketi açtı. Mahalleliler, bu etiketle de çeşitli mesajlar paylaştı. İstanbul ve Ankara’dan birçok kişide arayıp, mahalleliden konu hakkında bilgi aldı. Bu nedenle mahalleli, hazırladıkları bu pankartın yurt içinde her yere yayılacağını düşündüklerini söyledi.

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