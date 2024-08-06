Instagram erişime açılacak mı? Bakan Tunç: Türkiye bir hukuk devleti herkes kurallara uyacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da gündeme ilişkin soruları cevapladı.

Bakan Yılmaz Tunç, Cumhuriyet Savcısı Mücahit Şamil Koca ve ailesine yönelik saldırıyı bir kez daha kınadığını ifade etti.





Olayla ilgili soruşturmada bir kişinin tutuklandığını açıklayan Bakan Tunç, "Savcımıza ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu tip olaylar hoş olaylar değil. Kime yapılırsa yapılsın kabul edilmemesi gerekiyor. Gerekli kararı verecek olan yargı makamları. Baştan teyit etmeden tek taraflı olayı sunmamak gerekiyor. Sonradan özür dilemek gerekiyor. Basın açısından tatsız bir durum. Kabul edilemez, soruşturma sürüyor" dedi.





Instagram erişime açılacak mı?

Tunç, erişeme kapatılan Instagram'a ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"BTK'nın yetkileri çerçevesinde gerçekleşen bir durum. Türkiye bir hukuk devletidir, herkes kurallara uyacak, kimsenin ayrıcalığı yok. Sosyal medya şirketleri de kanunlara uymak zorunda. Suç teşkil eden paylaşımlar henüz kaldırılmamış. Haniye ile ilgili paylaşımlara engel konuldu. Sansüre karşıyım diyorsanız o paylaşımların engellenmesine de karşı çıkmak durumundasınız. Haniye'nin öldürülmesi konusunda başsağlığı dileyen vatandaşlarımızın paylaşımları kaldırıldı. Bu basın özgürlüğüne sığar mı?





Sosyal medya şirketi olarak bir kazanç sağlıyorsunuz vergisini vermek zorundasınız. Sayın cumhurbaşkanımızın dikkat çektiği bu.





BTK’nın yetkileri var. 2007’de yürürlüğe girdi, 2020’de de önemli değişiklikler yapıldı. Herkesin görevleri var. BTK’nın yetkileri çerçevesinde gerçekleştirilen bir durum. Öncelikle yayının çıkarılması ile ilgili bildiriyor. Şu anda BTK’nın gerekçeleri ilgili sosyal medya kurumuna iletildi. BTK’nın yayını durdurma yetkisi var. İnternette suç işlenmesine yönelik bir görev varsa bunu devlet yapmak durumunda. Türkiye Cumhuriyeti hukuk devleti herkes kurallara uyacak. Instagram’ın açılması ile ilgili durumun olmadığını söyledi sayın Ulaştırma Bakanı. Yargımız kararları verecektir."





Türkiye soykırım davasına müdahil olacak

Bakan Tunç, "Hakkında yakalama kararı olan Netanyahu ABD'de alkışlandı. Filistinli kardeşlerimizin haklarını Türkiye savunmaya devam edecek. Müdahale dilekçesi UAD'ye verilecek, etkili hazırlık yapıldı. Müdahale dilekçesi uluslararası mahkemeye iletilecek. Tedbir kararının uygulanmaması uluslararası sistemin ne kadar etkisiz olduğunu gösterdi. Türkiye her platformda adaleti savunmaya devam edecek" ifadelerini kullandı.











