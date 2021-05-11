Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın

İşgalci İsrail güçleri, günlerdir Gazze ve Kudüs'te masum sivilleri hedef alıyor. Saldırıların şiddeti günden güne artarken, son 24 saatte sivil yerleşim alanlarına yapılan hava saldırıları sonucu 10'u çocuk 28 kişi şehit oldu.
Dün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ise infiale yol açmıştı.
İşgalcilerin Mescid-i Aksa baskınında yanan bir ağacın alevlerini gören fanatik Yahudiler, meydanları doldurarak kutlama yaptı.
Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Instagram'da sansüre maruz kaldı.
"İki yüzlülüğünüz batsın"
Paylaşımının kaldırılmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.
Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.
Çoçukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır.
Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen ikiyüzlülüğünüz batsın!#AksadaZülumVar https://t.co/YLBRVuPc7v pic.twitter.com/Czd1RX7dlP
Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış.