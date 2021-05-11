Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın

Bakan Çavuşoğlu'ndan Kudüs çağrısı: Ümmet adım atmamızı bekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Suudi Arabistan ziyareti ve gündeme ilişkin Riyad'da açıklama yaptı. Bakan Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na acil oturum çağrısı yapıldığını ifade ederek, 'Filistin'de yaşananları hep böyle kınıyoruz ama ümmet adım atmamızı bekliyor.' dedi.