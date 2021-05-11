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POLİTİKA

Instagram'dan Selçuk Bayraktar'a 'İsrail' sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın

Sosyal medya platformu Instagram, Mescid-i Aksa'da çıkan yangın sırasında sevinen işgalci Yahudilerin görüntülerini paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'a sansür uyguladı. Konuya ilişkin açıklama yapan Bayraktar, "Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Instagramdan Selçuk Bayraktara İsrail sansürü: İki yüzlülüğünüz batsın
Selçuk Bayraktar

İşgalci İsrail güçleri, günlerdir Gazze ve Kudüs'te masum sivilleri hedef alıyor. Saldırıların şiddeti günden güne artarken, son 24 saatte sivil yerleşim alanlarına yapılan hava saldırıları sonucu 10'u çocuk 28 kişi şehit oldu.

Dün sosyal medyada dolaşıma sokulan bir görüntü ise infiale yol açmıştı.

İşgalcilerin Mescid-i Aksa baskınında yanan bir ağacın alevlerini gören fanatik Yahudiler, meydanları doldurarak kutlama yaptı.

Söz konusu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaşan Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Instagram'da sansüre maruz kaldı.

Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü
DÜNYA
Facebook, Twitter ve Instagram'dan İsrail sansürü

"İki yüzlülüğünüz batsın"

Paylaşımının kaldırılmasının ardından Twitter'dan açıklama yapan Bayraktar, "Instagram aşağıdaki paylaşımımı "nefret söylemi" diyerek kaldırmış. Çocukları, sivilleri katletmek, mabedleri yakıp izlerken şarkılar eşliğinde dans etmek nefrettir, vahşettir, katliamdır. Sizin fikir özgürlüğü, insan hakları diyen iki yüzlülüğünüz batsın!" ifadelerini kullandı.

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