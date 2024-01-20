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Interpol tarafından aranıyordu: Eskişehir'de yakalanan terörist tutuklandı

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve Eskişehir'de yakalanan terör örgütü DEAŞ mensubu tutuklandı. Kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A.'nın terör örgütüne geçmiş dönemlerde patlayıcı madde temin ettiği belirlendi.

06:56 - 20/01/2024 Cumartesi
AA
Eskişehir
Eskişehir

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlüklerince Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan Irak uyruklu M.İ.A.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.


DEAŞ'ın silahlı kanadı içinde eylem ve faaliyette bulunduğu iddia edilen şüpheli, sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan M.İ.A.A yakalandığı operasyonda, 38 bin lira ve 200 dolar ele geçirilmiş, çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konulmuştu.

Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı
Türkiye'nin asıl düşmanları: PKK hücresinden İsrail paraları çıktı

Türkiye dün gece Pençe Kilit bölgesinden gelen acı haberle yıkıldı. Kuzey Irak'ta terör örgütünün üs bölgesine sızma girişimi sonucunda çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Milli Savunma Bakanlığı 15 teröristin de etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Mehmetçik zorlu hava şartlarında Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde terörü tasfiye ederken, ABD/İsrail'in silahlı aparatlarını yok ederken içimizdeki siyasi teröristler de Türkiye'ye kin ve nefret kusmaya devam ediyor. Peki hain saldırının ardında kimler var? İçimizdeki siyasi teröristler cezasız mı kalacak? Çeşitli provokasyonlar ve söylemlerle, iç karışıklığa sebep olacak paylaşımlarla halkı kışkırtmaya çalışan hainlerin bu girişimi resmen açık bir terör saldırısı niteliği taşırken, ABD’nin yüzlerce çocuğu kaçırıp saflarında kullanan örgüte mühimmat, para ve siyasi destek vermesi, Türkiye’de saldırı girişiminde bulunan teröristlerin cebinden İsrail parası çıkması hain saldırıların ardında kimlerin olduğunun en büyük kanıtı oldu.

#Interpol
#Eskişehir
#terör
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