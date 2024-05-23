Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

Yabancı uyruklu 2 kişi İstanbul'da yakalandı.
Uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çeşitli suçlar işlediği tespit edilen ve Fransa tarafından çıkartılan Interpol kırmızı bülteni ile aranan Karadağ uyruklu Sead Dedeic ile Hollanda tarafından çıkartılan Interpol kırmızı difüzyon mesajıyla aranan Hollanda uyruklu Marciano Eugene Ruimwijk İstanbul'da düzenlenen operasyonlarla yakalandı.
Sead Dedeic:
Edirne İpsala Kara Hudut kapısından ülkemize giriş yapan ve hakkında 2024 yılı Nisan ayında İnterpol kırmızı bülteni yayınlanan Sead Dedeic, düzenlenen bir operasyonla yakalandı.
Marciano Eugene Ruimwijk:
Hakkındaki Kırmızı Difüzyon mesajı 2024 yılı Nisan ayında yayınlanan Marciano Eugene Ruimwijk de ülkemize giriş yaparken yakalandı.
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#zehir tacirleri
#İçişleri Bakanlığı
39 dakika önce