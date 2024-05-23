Interpol tarafından kırmızı bültenle aranıyorlardı: İki uyuşturucu taciri İstanbul'da yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Suriye’de görev yapan bir Tugay Komutanının makam aracıyla insan kaçaklığı yapıldığına dair haberlerle ilgili olarak, Suriye’de görevli bir Tugay Komutanının makam aracıyla Emir Astsubayı ve koruma personeli tarafından eylemin gerçekleştirildiği hususu tarafımızdan tespit edilmiş ve savcılığa bildirilmiştir. Olaya karışan kişiler tutuklanmışlardır. Sözleşmeli personelin sözleşmeleri fesih edilmiş, diğer personel yüksek disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Birlik komutanı Tuğgeneral emekliliğe sevk edilmiştir” dedi.