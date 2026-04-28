İntihar denilen ölümün sırrını JASAT çözdü: Kavga ederken balkondan düştüler, altta kalan kişi can verdi

Olay, 25 Nisan’da Sulakyurt ilçesi Faraşlı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Musa Çağlar (63) ile G.Ö. arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Alkollü oldukları öğrenilen iki kişi arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden Çağlar ile G.Ö., birinci kattaki balkondan zemine düştü. Düşme neticesinde G.Ö.’nün altında kalan Çağlar, olay yerinde hayatını kaybetti. G.Ö. ise olaydan yara almadan kurtuldu.