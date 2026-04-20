JASAT kıskıvrak yakaladı: Diyarbakır’da hapis cezası bulunan 140 şüpheli adliyeye sevk edildi

Valilik açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve Adli Makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde ilçe jandarma komutanlıkları ile operasyonlar icra edildi. Açıklamada, "Aralarında gece vakti, yol kesmek suretiyle yada konut veya işyerinde yağma, kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 20 yıl ve üzeri 3, 10 yıl ve 20 yıl arası 8, 5 yıl ve 10 yıl arası 35, 2 yıl ve 5 yıl arası 64, 2 yıl altı 30 olmak üzere toplamda 140 kişi yakalanmıştır. Yakalanan 140 kişi, adli makamlara sevk edilmiştir" denildi.