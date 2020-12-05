Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sarıkamış - Karakurt - Horasan Yolu Açılış Töreni’ne Vahdettin Köşkü'nden video konferans yöntemiyle katıldı. Seyahat süresinin 46 dakikadan 25 dakikaya düşeceğini belirten Erdoğan, "Azerbaycanlı kardeşlerimize doğrudan kara bağlantısına sahip olacağız. Bu bağlantıdan en çok faydayı gören illerin başında Kars geliyor. Bu yol sayesinde vakitten 25 milyon TL, akaryakıttan 4 milyon TL olmak üzere yıllık 29 milyon TL tasarruf sağlayacaktır" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin Dağlık Karabağ'ın ve işgal altındaki Azerbaycan topraklarının özgürlüğüne kavuşmasına katkıda bulunduğunu dile getiren Erdoğan, "Fransa şayet Ermenileri bu kadar seviyorsa kendi topraklarından Marsilya'yı onlara verebilir. Fransa bu kararla sorunun parçası olduğunu ispatladı." diye konuştu.