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Irak'a hava operasyonu: Üç PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde 2, Sincar'da 1 PKK'lı teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Haber Merkezi DHA
Iraka hava operasyonu: Üç PKKlı terörist etkisiz hale getirildi
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Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist ile Sincar'da tespit edilen 1 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız etkili şekilde devam edecek" denildi.
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