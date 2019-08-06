Hava harekatı ile 14 terörist öldürüldü

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
METİNA'DA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
- Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu" denildi.
GARA'DA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
- Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 6, 2019