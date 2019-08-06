Gündem Hava harekatı ile 14 terörist öldürüldü
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi

Hava harekatı ile 14 terörist öldürüldü

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi. Sabah yapılan bir diğer açıklamada da Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 terörist hale getirilmişti. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.

METİNA'DA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

  • Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Bugün Irak kuzeyinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14 oldu" denildi.

GARA'DA 7 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 7 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

  • Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 7 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi" denildi.
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