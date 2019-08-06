Irak'ın kuzeyinde 14 terörist etkisiz hale getirildi Hava harekatı ile 14 terörist öldürüldü Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesine düzenlenen hava harekatıyla 7 terörist etkisiz hale getirildi. Sabah yapılan bir diğer açıklamada da Gara bölgesinde düzenlenen hava harekatında 7 terörist hale getirilmişti. Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 14'e yükseldi.

Haber Merkezi 06 Ağustos 2019, 14:04 Son Güncelleme: 06 Ağustos 2019, 14:10 AA