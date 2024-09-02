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Irak'ın kuzeyinde düzenlenen hava harekatında 20 hedef imha edildi: Durmadan dinlenmeden!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos'ta terörist hedeflere yönelik düzenlenen hava harekatında, sorumlu düzeyde teröristlerin de içinde bulunduğu 20 hedefin imha edildiğini bildirdi.

Büşra Soyal
22:25 - 2/09/2024 lundi
Güncelleme: 22:54 - 2/09/2024 lundi
Yeni Şafak
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
Irak'ın kuzeyine hava harekatı düzenlendi.
MSB'den 'Durmadan dinlenmeden!' başlığıyla yapılan yapılan yazılı açıklamada,
“PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyinde bulunan Metina, Zap, Gara, Hakurk, Kandil ve Asos bölgelerindeki terörist hedeflerine 2 Eylül 2024 tarihinde hava harekatı icra edilmiş; icra edilen hava harekatıyla Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve İçerisinde sorumlu düzeyde teröristlerinde bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barinak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 20 hedef imha edilmiştir”
denildi.
Açıklamada,
“İcra edilen bu harekatta, azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir.
Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.
Bu harekat sırasında; masum insanların, dost unsurların, tarihî ve ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır”
ifadeleri yer aldı.


#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#Hava harekatı
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