Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı: Pençe Kilit bölgesinde sekiz PKK'lı terörist yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı; Sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kilit Operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB'nin yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.
“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!