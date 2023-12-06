Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı: Pençe Kilit bölgesinde sekiz PKK'lı terörist yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde düzenlenen hava harekatında iki PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörist temizliğine hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek." ifadeleri kullanıldı.