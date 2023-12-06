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Irak'ın kuzeyinde hava harekâtı: Pençe Kilit bölgesinde sekiz PKK'lı terörist yok edildi

Milli Savunma Bakanlığı; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Seda Ekinci
Seda Ekinci
14:43 - 6/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 14:52 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Milli Savunma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı

Milli Savunma Bakanlığı; Sosyal medya hesabı üzerinden Pençe Kilit Operasyonlarıyla ilgili bir paylaşımda bulundu. MSB'nin yaptığı paylaşımda Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde;

“Terörist neredeyse hedefimiz orası!” parolasıyla terör inlerini yerle bir etmeye devam ediyoruz. Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek!






#MSB
#Hava harekatı
#Pençe Kilit
1 saat önce
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