Gündem Irakın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen iki PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Irakın kuzeyinde iki terörist etkisiz hale getirildi
İki PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör örgütü PKK’ya darbe vurmaya devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Pençe Kaplan operasyon bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı terörist ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirildi." ifadelerini kullandı.

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