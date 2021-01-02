Gündem Irakın kuzeyinde terör örgütü PKKya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi
ANKARA

Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait çok miktarda mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik Pençe-Kaplan Operasyonu'nda çok miktarda mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandoların tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütüne ait mühimmat ve yaşam malzemeleri mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timlerince (METİ) imha edildi.

Arama tarama faaliyetleri sonucunda el bombası, el yapımı patlayıcı (EYP), 4 C-3, lav silahı, doçka namlusu, AT-4 tanksavar silahı lançeri, 2 anti-personel mühimmatı, 2 bomba atar mühimmatı, 15 RPG-7 roketatar mühimmatı, 5 adet 81 mm havan mühimmatı, 186 doçka mühimmatı, 4 tanksavar mühimmatı, 9 RPG-7 roketatar sevk fişeği, doçka sehpası, 89 kalaşnikof şarjörü, 50 keskin nişancı silahı şarjörü, 14 adet 81mm havan tapası, 2 termal şemsiye ve EYP yapımında kullanılan çok sayıda infilaklı fitil ve fünye ele geçirildi.

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