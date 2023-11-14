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Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından döşenen EYP imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde PKK’lı teröristler tarafından döşenen ve yaklaşık 3 kilo plastik patlayıcı ile desteklenen el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneğinin imha edildiğini bildirdi.

13:24 - 14/11/2023 Salı
Güncelleme: 13:25 - 14/11/2023 Salı
DHA
3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneği bulundu.

3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneği bulundu.

Mehmetçik, operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.


Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.

Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristler tarafından önceden döşenmiş ve yaklaşık 3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneğini tespit ederek imha etti"
denildi. 





#MSB
#PKK
#Irak
1 saat önce
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