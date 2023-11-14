Irak'ın kuzeyinde teröristler tarafından döşenen EYP imha edildi

3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneği bulundu.
Mehmetçik, operasyon bölgelerinde PKK'lı teröristleri tek tek etkisiz hale getiriyor.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,
"PKK'lı teröristleri teker teker etkisiz hale getiren kahraman Mehmetçik, terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürüyor.
Irak'ın kuzeyindeki Pençe Operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine aralıksız devam eden Mehmetçik, teröristler tarafından önceden döşenmiş ve yaklaşık 3 kilogram plastik patlayıcı ile desteklenmiş EYP düzeneğini tespit ederek imha etti"
denildi.
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1 saat önce