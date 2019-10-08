Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin'e operasyon: 9 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Haftanin bölgelerine hava harekatı düzenlendi.
TSK ve MİT'in koordineli çalışmasıyla bölgede tespit edilen bölücü örgüt mensubu 9 terörist etkisiz hale getirildi.
Hiçbir Şehidimizin ve Gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
🇹🇷 #MSB #TSK 🇹🇷 pic.twitter.com/SogERuWvOR
Hiçbir Şehidimizin ve Gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!
- Açıklamada, "Hiçbir şehidimizin ve gazimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız" ifadelerine yer verildi.
Kırmızı kategorideki terörist hedef alınmıştı
Öte yandan MİT ve TSK'nın Kandil'deki operasyonunda da terör örgütü PKK'nın kadın yapılanması KJK'nın kırmızı kategoride aranan sorumlusu Ayfer Kordu nokta atışıyla hedef alınmıştı.