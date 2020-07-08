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ANKARA

Irak'ın kuzeyindeki Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kararlılıkla sürdürdüğümüz operasyonlarımız neticesinde, Irak kuzeyi Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist icra edilen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Operasyonların son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar devam edeceği belirtildi.

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