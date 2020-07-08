Irak'ın kuzeyindeki Zap'a hava harekatı: 2 terörist etkisiz hale getirildi

Teknoloji

Ubisoft'un ücretsiz dağıtacağı Watch Dogs 2'yi bilgisayarınız kaldıracak mı?

Ubisoft'un 12 Temmuz'da Forward etkinliğiyle ücretsiz dağıtıma açacağı Watch Dogs 2 için bilgisayarınızın sisteminin de uyumlu olması gerekiyor. Watch Dogs 2 için gerekli minimum sistem gereksinimi nedir? Watch Dogs 2 için en uygun sistem gereksinimleri nedir? sorularını merak ediyorsanız cevabı haberimizde.