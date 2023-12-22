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Irak'ın kuzeyinden acı haber: Üç Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada üç askerimizin şehit olduğunu, dört askerimizin de yaralandığını duyurdu. Yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatıyla dört teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

22:08 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 22:36 - 22/12/2023 Cuma
DHA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda üç askerin şehit olduğunu, dört askerin yaralandığını bildirdi.

Teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendi: Dört PKK'lı öldürüldü

Bakanlıktan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Irak'ın kuzeyinde bugün bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir. İlk belirlemelere göre 4 terörist etkisiz hale getirilmiştir."

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak'ın kuzeyi
#Şehit
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