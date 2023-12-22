Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu

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Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda altı askerin şehit olduğunu bildirdi. İlk duyuruda üç askerimizin şehit olduğu açıklamadan bir süre sonra yapılan yeni duyuruda,
"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
denildi.
Teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendi
Teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendi
Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir." denildi.
Yedi terörist öldürüldü
Yedi terörist öldürüldü
Milli Savunma Bakanlığından birkaç saat sonra yapılan yeni açıklamada öldürülen terörist sayısının yediye yükseldiği bildirildi.
Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.
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3 saat önce