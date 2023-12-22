Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda altı askerin şehit olduğunu bildirdi. İlk duyuruda üç askerimizin şehit olduğu açıklamadan bir süre sonra yapılan yeni duyuruda,

"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."