|
Gündem

Irak'ın kuzeyinden acı haber: Altı Mehmetçik şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde teröristlerle girilen çatışmada altı askerimizin şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, düzenlenen hava harekatıyla yedi teröristin de öldürüldüğü ifade edildi.

22:08 - 22/12/2023 Cuma
Güncelleme: 00:45 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırıda altı askerin şehit olduğunu bildirdi. İlk duyuruda üç askerimizin şehit olduğu açıklamadan bir süre sonra yapılan yeni duyuruda,
"Irak’ın kuzeyinde, 22 Aralık 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan saldırı ve akabinde sağlanan temasta yaralanan 4 kahraman silah arkadaşımızdan 3’ü tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."
denildi.

Teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlendi

Bakanlıktan yapılan açıklamada,
"Bölgede bölücü terör örgütüne yönelik operasyonlar kapsamında temas devam etmektedir. Belirlenen hedeflere ve teröristlerin kaçış istikametlerine ani hava harekatları düzenlenmiştir." denildi.

Yedi terörist öldürüldü

Milli Savunma Bakanlığından birkaç saat sonra yapılan yeni açıklamada öldürülen terörist sayısının yediye yükseldiği bildirildi.

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.



#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak'ın kuzeyi
#Şehit
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Al Nassr, Suudi Arabistan Ligi 18. haftasında Al Ittifaq'ı konuk ediyor