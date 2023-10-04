Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği hava harekatının detayları ortaya çıktı: 140 kilometre derinliğe inildi

1 Ekim Pazar sabahı, TBMM’nin açıldığı gün, Ankara’da İçişleri Bakanlığı’na yönelen terör saldırısıyla ilgili önemli soru, bilgi ve analizler var. Teröristlerin nereden geldiği, Ankara’ya nasıl ulaştığı, saldırıyı nasıl gerçekleştirdiği, terör örgütünün asıl amacının ne olduğu merak ediliyor. Yeni bir saldırı dalgasıyla karşı karşıya olup olmadığımız soru işareti. Ankara’da bu soruların yanıtını aradım. KİM BU TERÖRİSTLER? Saldırıda etkisiz hale getirilen iki teröristten birinin kimliği belirlendi.