Irak’ın kuzeyine hava harekatı: 10 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyinde bulunan Haftanin bölgesindeki hava destekli operasyonda 10 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

AĞIR SİLAHLAR VE MÜHİMMAT DEPOLARI İLE BİRLİKTE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

MSB'den yapılan son açıklamada, ''Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-3 Harekâtı kapsamında Haftanin bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda eylem hazırlığında olduğu tespit edilen 10 PKK’lı terörist beraberlerindeki ağır silah mühimmatı ve akaryakıt ile birlikte etkisiz hale getirildi.'' denildi.