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Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 16 terör hedefi imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak’ın kuzeyinde bulunan teröristlere yönelik gerçekleştirilen hava harekatında toplam 16 hedefin imha edildiğini ve çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Büşra Soyal
Büşra Soyal
21:04 - 1/12/2023 Friday
Güncelleme: 21:49 - 1/12/2023 Friday
Yeni Şafak
Irak’ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekatında 16 hedef imha edildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre;
Irak’ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 16 hedefin imha edildiği belirtildi.

Harekatın, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek Irak'ın kuzeyinden halklara ve güvenlik güçlerine yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak amacıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda düzenlendiği bildirildi.

Harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda teröristin etkisiz hale getirildiği belirtilerek,
"Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekatlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır"
denildi.


#MSB
#Hava harekatı
#Irak
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