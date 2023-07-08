|
Gündem

Irak'ın kuzeyine nokta operasyon: Terörist Zafer Akgün etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan PKK'lı terörist Zafer Akgün, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) düzenlediği operasyonda etkisiz hale getirildi.

10:12 . 8/07/2023 Cumartesi
AA
TSK birliklerine yönelik birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün öldürüldü.

TSK birliklerine yönelik birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün öldürüldü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, haziran ayı sonunda Irak'ın kuzeyinde hareket halindeki bir grup terörist tespit edildi.


Bölgeye sevk edilen TİHA ile gerçekleştirilen operasyonda terörist grup etkisiz hale getirildi.


Etkisiz hale getirilen teröristlerin arasında Irak'ın kuzeyinden TSK birliklerine yönelik gerçekleştirilen birçok saldırıya katılan Zana Govend kod adlı terörist Zafer Akgün'ün de olduğu belirlendi.



#Irak
#Operasyon
#Terörist
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Samsun’da 1 kilo 172 gram bonzai ele geçti: 1 gözaltı