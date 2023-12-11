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Irak'ın kuzeyine yeni hava harekatı: PKK'ya ait 13 hedef imha edildi

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki terör örgütü PKK'ya ait 13 hedefin imha edildiğini bildirdi. Yerli ve milli mühimmatlarla icra edilen operasyonda, çok sayıda terörist etkisiz hâle getirildi.

18:58 - 11/12/2023 Pazartesi
Güncelleme: 19:10 - 11/12/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

Türk Silahlı Kuvvetleri, terör örgütü PKK’ya ait 13 hedefi imha etti. Milli Savunma Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde yer alan Gara, Metina, Hakurk ve Kandil'deki terör inlerinin vurulduğu ifade edildi.

"Çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir"

Yapılan açıklama şöyle:

"PKK/KCK ve diğer terörist unsurları etkisiz hâle getirerek Irak'ın kuzeyinden halkımıza ve güvenlik güçlerimize yönelik terör saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğimizi sağlamak maksadıyla; Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Metina, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine 11 Aralık 2023 saat 17.00'da hava harekâtları icra edilmiş, icra edilen hava harekâtları ile Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan 13 hedef imha edilmiştir.

İcra edilen harekâtlarda azami oranda yerli ve millî mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hâle getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. MILLT Bu harekâtlar sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihî ve kültürel varlıklar ile kültürel varlıkla çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır."



#Milli Savunma Bakanlığı
#Irak
#PKK
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