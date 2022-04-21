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Gündem Irakın skandal açıklamalarına Türkiyeden nota Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
ANKARA

Irak'ın skandal açıklamalarına Türkiye'den nota: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, Pençe-Kilit Harekatı ile ilgili Irak makamlarınca yapılan açıklamalardan duyulan rahatsızlık konusunda Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına nota verildiğini açıkladı. Bilgiç, "Duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün (21 Nisan) Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Irakın skandal açıklamalarına Türkiyeden nota: Maslahatgüzar bakanlığa çağrıldı
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Irak hükümeti, Türkiye’nin Irak’ın kuzey bölgesinde PKK hedeflerine karşı başlattığı askeri operasyonu protesto etmek için Bağdat'taki Türkiye Büyükelçisi Ali Rıza Güney'i Dışişleri Bakanlığı'na çağırmıştı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Tanju Bilgiç, Irak makamlarının Pençe-Kilit Harekatı'na ilişkin skandal açıklamaları hakkındaki soruya cevap verdi.

"NOTA TEVDİ EDİLDİ"

Açıklamalardan ve bu çerçevede öne sürülen temelden yoksun iddialardan rahatsızlık duyduklarını anlatan Bilgiç, şunları söyledi:

"Duyduğumuz rahatsızlık ile Irak tarafından beklentilerimiz, bugün (21 Nisan) Bakanlığımıza çağrılan Irak Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarına iletilerek, görüşlerimizi içeren bir Nota tevdi edilmiştir.

"ARZU ETTİĞİMİZ KARŞILIK ALINAMADI"

PKK terör örgütü yaklaşık 40 yıldan bu yana Irak'ın kuzeyinde konuşlu kamplarından ülkemizi hedef almaktadır. Hal böyleyken, Irak’ın egemenliği ve istikrarı açısından da tehdit oluşturan terör örgütünün varlığına son verilmesi yönündeki ısrarlı taleplerimize bugüne kadar Irak makamlarından arzu ettiğimiz karşılık maalesef alınamamıştır.

Birçok ülke ve uluslararası kuruluş tarafından da terör örgütü olarak tescillenen PKK’nın Irak topraklarındaki varlığının yine bu ülke makamlarınca bertaraf edilmesi öncelikli tercihimizdir. Ayrıca, ortak menfaatlerimiz temelinde PKK terör örgütüyle mücadele konusunda ülkemiz Irak’la yakın işbirliğine de daima hazırdır.

Ancak Irak makamlarınca bu yönde somut ve etkin adımlar atılmadığı ve PKK terör örgütünün Irak topraklarından ülkemize oluşturduğu ulusal güvenlik tehdidi sürdüğü müddetçe, ülkemiz BM Şartı’nın 51. maddesinden kaynaklanan meşru müdafaa hakkı temelinde gerekli önlemleri almaya devam edecektir."

Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Obüslerle yerle bir ediliyor
OYNAT 00:34
Irak'ın kuzeyindeki PKK hedefleri Obüslerle yerle bir ediliyor
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı 'Pençe- Kilit Operasyonu' kapsamında Hakkari'nin Derecik ilçesinde konuşlu obüslerle de terörist hedefler ateş altına alındı. Top sesleri ilçe merkezinden de duyulurken, bölgedeki hareketlilik sabaha kadar sürdü.

TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
FOTOĞRAF 27
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Amanos Dağları eteklerindeki Konaklı Mahallesi’nde gece 01.22’de ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.
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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
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Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.
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Yangın söndürme çalışmalarına Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri de katıldı. Ancak rüzgarın da etkisiyle yangın iki noktaya sıçradı.
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Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
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Şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.
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Yangının çıkış nedeni resmi olarak henüz açıklanmadı.
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Ancak görgü tanıkları alevlerin kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.
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ZAMANLAMA MANİDAR<br><br>TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a başlatılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; hemen akabinde Hatay'da çıkan orman yangını PKK'yı işaret ediyor.
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Üstelik yerel halk, toprağın kaç gündür yağmur yediği için ıslak olduğunu ve doğal yolla bir yangının çıkmasının mümkün olmadığını ifade etti.
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TSK Kuzey Irak'ta PKK'nın canına okudu: 'Pençe-Kilit Operasyonu'nun ardından Hatay'da orman yangını çıktı
TSK'nın Metina, Zap ve Avaşin-Basyan'a yapılan Pençe-Kilit Operasyonu ile PKK terör örgütüne ağır kayıp verdirmesi sonrası; Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin çıkış nedeni tam olarak bilinmezken, görgü tanıkları yangının terör örgütü PKK mensubu teröristler tarafından kasıtlı çıkarıldığını iddia etti.
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