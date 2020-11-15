Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

Haber Merkezi 15 Kasım 2020, 21:00 Son Güncelleme: 15 Kasım 2020, 21:28 AA