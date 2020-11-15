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Gündem Milli Savunma Bakanlığı duyurdu 5 PKKlı etkisiz hale getirildi
ANKARA

Irak'ta 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak'ın kuzeyi Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda en son terörist etkisiz hale getirilene kadar operasyonların süreceği vurgulandı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Teröristler etkisiz

  • Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre geçit verilmeyeceği vurgulanarak, "Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi." denildi.

Açıklamada, "En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek." ifadesi kullanıldı.

Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
OYNAT 00:19
Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin bölgelerinde 5 PKK'lı teröristin, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.


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