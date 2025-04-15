İran-ABD müzakerelerinin ikinci turu Umman'da yapılacak

İran ile ABD, Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin 'olumlu ve yapıcı' olduğunu açıkladı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu.