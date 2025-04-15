İran-ABD müzakerelerinin ikinci turu Umman'da yapılacak

Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu.
İran, ABD ile ikinci tur müzakerelerin Umman'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu.
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada,
"Yapılan istişareler sonucunda, Maskat'ın 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak olan görüşmelerin ikinci turuna ev sahipliği yapmaya devam etmesine karar verildi"
dedi.
İran ile ABD, Umman'da 12 Nisan'da dolaylı görüşmeler yaptı. Görüşmeler sonucunda hem İran hem de ABD tarafı müzakerelerin 'olumlu ve yapıcı' olduğunu açıkladı. Taraflar, 19 Nisan'da yeniden bir araya geleceğini duyurdu.
#İran
#ABD
#müzakere