İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar: Ayasofya'nın cami olması büyük başarı

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının "çok önemli bir iş" olduğunu söyledi. Ayasofya'nın müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti.

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Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

OYNAT 00:28 Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu Yeni Şafak Yazarı ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, 86 yıl sonra ilk cumanın kılındığı Ayasofya'da sevinç gözyaşı döktü. Öztürk'ün yoğun duygular yaşadığı o anları Gazeteci İsa Tatlıcan görüntüledi. BiP'te paylaş

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"500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacak"

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu.

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OYNAT 02:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.

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Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

OYNAT 02:11 Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi? Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip, 'Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?' ifadelerini kullandı.

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DÜNYA Yunan rahipten Ayasofya ayarı

Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.