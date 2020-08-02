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Gündem İran, Cumhurbaşkanı Erdoğana minnettar Ayasofyanın cami olması büyük başarı
POLİTİKA

İran, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a minnettar: Ayasofya'nın cami olması büyük başarı

Ayasofya'nın 86 yıl sonra tekrar camiye dönüştürülmesiyle ilgili Türkiye'ye tebrik mesajları gelmeye devam ediyor. Son olarak İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz" dedi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya'nın tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin yorum yapan Velayeti, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
İran Ayasofya'nın cami olmasının büyük başarı olduğunu söyledi.
İran Ayasofya'nın cami olmasının büyük başarı olduğunu söyledi.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl sonra yeniden ibadete açılmasının "çok önemli bir iş" olduğunu söyledi. Ayasofya'nın müze statüsünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kaldırılarak yeniden camiye dönüştürülmesinin "çok önemli bir iş" olduğunu belirtti.

Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili
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Ayasofya'nın açılmasıyla ilgili yorumlarıyla çok konuşulan dövmeli genç artık AK Partili
  • Ayasofya'nın Türkiye’nin en önemli camilerinden biri olduğunu belirten Velayeti, "Türkiye halkını bu önemli İslami başarıdan dolayı kutluyoruz." dedi.

Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu
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Yeni Şafak Yazarı Hasan Öztürk Ayasofya'da gözyaşlarına boğuldu
Yeni Şafak Yazarı ve Ülke TV Genel Yayın Yönetmeni Hasan Öztürk, 86 yıl sonra ilk cumanın kılındığı Ayasofya'da sevinç gözyaşı döktü. Öztürk'ün yoğun duygular yaşadığı o anları Gazeteci İsa Tatlıcan görüntüledi.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı
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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki sabah namazına yoğun ilgi: İçeride yer kalmadı

"500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacak"

Velayeti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararından sonra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin tekrar müzeye dönüştürülmesine yönelik çağrısına ilişkin, "Pompeo’nun başka bir emri var mı? Ataları tüm dünya müzelerini kiliselere dönüştürdü. Endülüs'ün yenilgisinden sonra ellerinden geldiği kadar kilise yaptılar. 500 yıldır cami olan yer kıyamete kadar cami olarak kalacaktır. Türk halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu kararı için minnettardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin Anadolu'daki varlığını kabullenemeyenler Ayasofya üzerinden kin kustular

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sümela Manastırı açılışında önemli açıklama: Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünyada inanç turizmi için önemli bi yere sahip olan Sümela Manastırı ve Ayasofya Camii'nin bugün gerçekleşecek olan açılış törenine canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Ayasofya Camii'nin dünyanın gündemine oturmasına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Bölgemizde ve dünyada yaşanan değişim sancılarını yeni ve kutlu bir doğumun habercisi olarak görüyoruz. Salgın dönemindeki gelişmelerin bu gerçeği ortaya koyduğuna inanıyoruz. Karşımızdakilerden de bu kadar delikanlıca bir duruş bekliyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar artık yolun sonu görünüyor'' ifadelerini kullandı.
  • Türkiye’ye yaptığı ziyaret sırasında bir camide namaz kıldığını anlatan Velayeti, "Tüm propagandalara rağmen namaz saatinde camilerin nasıl dolduğuna hatta halkın camilerin dışında saf tuttuğuna bizzat tanıklık ettim. Türk halkı gerçek İslam'a bağlı ve din büyüklerine de saygı duyuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
OYNAT 02:11
Yunan rahip Papanikolaou​: Türkler olmasaydı Ayasofya düşerdi, manastırları kapatan bizim yöneticilerimiz değil miydi?
Yunanistan'da Evangelos Papanikolaou adında bir rahip, Ayasofya Camii'nin ibadete açılmasıyla ilgili Atina ezberini yıkan ifadeler kullandı. Yunanistan tarihinde pek çok kilise ve manastırın kendi yöneticileri tarafından kapatıldığını hatırlatan rahip, 'Girit'te Türkler bir tane bile manastır kapatmadı. Bu yüzden insanlar 'Latin serpuşu yerine Türk sarığı görmeyi tercih ederim' diyordu. Ben de olsam Türk'ü seçerim. Ayasofya'yı Türklerden başka kim koruyabilirdi?' ifadelerini kullandı.

Yunan rahipten Ayasofya ayarı
DÜNYA
Yunan rahipten Ayasofya ayarı
Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreterliği görevini de yapan Velayeti, Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını tebrik eden bir bildiri yayımladıklarını ve bildirinin Türkçe nüshasının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğunu sözlerine ekledi.

Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti
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İrandan Ayasofya açıklaması

İran'dan Ayasofya açıklaması

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